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جورج بوش يعزي في وفاة السلطان قابوس.. كان "قوة واستقرار" في الشرق الأوسط

السبت 11 يناير 2020 12:01 م بتوقيت مسقط

جورج بوش يعزي في وفاة السلطان قابوس.. كان "قوة واستقرار" في الشرق الأوسط

عواصم – الوكالات

قال الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأبن، إن السلطان قابوس بن سعيد كان "قوة استقرار" في منطقة الشرق الأوسط وذلك في تعليق على خبر وفاة جلالته.

وعلق بوش قائلا: "يحزننا وفاة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، كان قوة استقرار في الشرق الأوسط".

وأضاف بوش: "جلالته كان له رؤية لعمان حديثة ومزدهرة ومسالمة، وحول هذه الرؤية إلى حقيقة".

وأضاف بوش أنه كان محظوظا لزيارة السلطنة ورؤية جلالة السلطان في مسقط العام الماضي، وأنه تمتع بضيافة جلالة السلطان قابوس الكبيرة، وأنه رأى كيف طورت قيادته التعليم والفنون عبر دولة عُمان الجميلة، وختم بوش بيانه برسالة تعزية حارة للشعب العماني.

المصدر : cnn

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