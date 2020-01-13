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تعرف على نسب جلالة السلطان قابوس بن سعيد

السبت 11 يناير 2020 08:51 ص بتوقيت مسقط

تعرف على نسب جلالة السلطان قابوس بن سعيد

الرؤية- خاص

هو السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور بن فيصل بن تركي بن سعيد بن سلطان بن أحمد بن سعيد بن أحمد بن محمد بن خلف بن سعيد بن مبارك البوسعيدي العتكي الأزدي ابن المهلب بن أبي صفرة ظالم بن سارف بن صبح بن كنده بن عمرو بن وائل بن الحارث بن العتيك بن الأسد بن عمران بن عمرو بن عمر ماء السماء بن حارثة بن أمرؤ القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سباء بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن هود- عليه السلام- بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن نوح- عليه السلام- بن الملك بن متشولخ بن أخنوع بن الياء بن مهلائيل بن قينان بن أنوش بن شيث بن آدم- عليه السلام- أبو البشرية.

وهو السلطان الثامن المنحدر رأسا من المؤسس الأول للدولة البوسعيدية (الإمام أحمد بن سعيد) عام 1741م.

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