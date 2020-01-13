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تنبيه من غزارة الأمطار خلال الساعات المقبلة

السبت 11 يناير 2020 08:36 ص بتوقيت مسقط

تنبيه من غزارة الأمطار خلال الساعات المقبلة

مسقط - الرؤية

أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية، إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية على صباح اليوم السبت الموافق 11 يناير 2020، على محافظات مسندم والبريمي وشمال الباطنة وجنوب الباطنة مصحوبة بهبوب رياح نشطة وتساقط لحبات البرد مع فرص لنزول الأودية، ومن المحتمل أن تتركز غزارة الأمطار على محافظات مسندم  والبريمي وشمال الباطنة، حيث تكون متفاوتة الغزارة بكميات تتراوح بين 30 إلى 50 مليمتر.

وتهيب الهيئة العامة للطيران المدني الجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار الرعدية وعدم عبور الأودية وتجنب الأماكن المنخفضة وعدم ارتياد البحر خلال فترة التنبيه.

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