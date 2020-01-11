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مجلس الدفاع يواصل الانعقاد .. ويدعو مجلس العائلة المالكة للانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم

السبت 11 يناير 2020 05:55 ص بتوقيت مسقط

مجلس الدفاع يواصل الانعقاد .. ويدعو مجلس العائلة المالكة للانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم

مسقط - الرؤية

يواصل مجلس الدفاع الانعقاد، تنفيذا للمادة 2/ أ  من المرسوم السلطاني 105/96 في شأن مجلس الدفاع، برئاسة معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، وبحضور جميع أعضائه وهم معالى الفريق حسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك، معالي الفريق سعيد بن علي الهلالي رئيس جهاز الأمن الداخلي، الفريق الركن أحمد بن حارث النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسحلة، اللواء الركن مطر البلوشي قائد الجيش السلطاني، اللواء الركن مطر العبداني قائد سلاح الجو السلطاني، اللواء الركن بحري عبدالله الرئيسي قائد البحرية السلطانية، اللواء الركن خليقة الجنيبي قائد الحرس السلطاني العماني.

وقد قام المجلس بدعوة مجلس العائلة المالكة للانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم.

وقد نعى ديوان البلاط السلطاني، المغفور له بإذن الله تعالى مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور المعظم الذي اختاره الله إلى جواره مساء الجمعة 10يناير لعام2020م

 وجاء في بيان الديوان: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن وجليل الأسى ممزوجين بالرضا التام والتسليم المطلق لأمر الله ينعي ديوان البلاط السلطاني المغفور له بإذن الله تعالى مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان #قابوس_بن_سعيد بن تيمور المعظم الذي اختاره الله إلى جواره مساء يوم الجمعة 10يناير لعام2020م، بعد نهضة شامخة أرساها خلال 50عاما منذ أن تقلّد زمام الحكم في 23 من شهر يوليو عام 1970 م وبعد مسيرة حكيمةٍ مظفرةٍ حافلةٍ بالعطاء شملت عُمان من أقصاها إلى أقصاها وطالت العالم العربي والإسلامي والدولي قاطبة وأسفرت عن سياسةٍ متزنةٍ وقف لها العالم أجمع إجلالاً واحترامًا".

وإذ يعلنُ ديوان البلاط السلطاني الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة

"ليدعو الله جلت قدرته أن يجزي جلالته خير الجزاء وأن يتغمده بالرحمة الواسعة والمغفرة الحسنة وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا وأن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان وحسن العزاء ولا نقول إلا ما يرضي ربنا ويوقن به عباده الصابرون المحتسبون الراضون بقضاء الله وقدر".

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