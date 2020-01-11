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مجلس الدفاع: الأمة تفقد قابوس الحكيم رمز السلام

السبت 11 يناير 2020 05:19 ص بتوقيت مسقط

مجلس الدفاع: الأمة تفقد قابوس الحكيم رمز السلام

 

مسقط - العمانية

أصدر مجلس الدفاع صباح أمس بيانًا فيما يلي نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي) لقد قضت مشيئة الله عزّ وجل أن تفقد عمان والأمة الحكيم رمز السلام جلالة السلطان قابوس بن سعيد، تغمّده الله بواسع رحمته وأدخله فسيح جناته إنّه سميع قريب مجيب الدعاء.

أمام هذه اللحظة التاريخية من عمر عمان وعمق الأسى لهذا الحدث الجلل واستنادًا لما نصّت عليه المادة 6 السادسة من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (101/96) وتعديلاته فقد انعقد مجلس الدفاع برئاسة معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني رئيس مجلس الدفاع بالإنابة وبحضور جميع أعضائه، وهم:

معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك، ومعالي الفريق سعيد بن علي الهلالي رئيس جهاز الأمن الداخلي، والفريق الركن أحمد بن حارث النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، واللواء الركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني، واللواء الركن طيار مطر بن علي العبيداني قائد سلاح الجو السلطاني العماني، واللواء الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي قائد البحرية السلطانية العمانية، واللواء الركن خليفة بن عبدالله الجنيبي قائد الحرس السلطاني العماني.

وتنفيذًا للمادة (2/أ) من المرسوم السلطاني رقم (105/96) في شأن مجلس الدفاع، فقد قام مجلس الدفاع بدعوة مجلس العائلة المالكة للانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم، وسيظل مجلس الدفاع في حالة انعقاد، معاهدين الله بالثبات على الولاء والطاعة لما فيه خير هذا الوطن العزيز ورفعته.

حفظ الله عمان وشعبها الوفي. صدر في يوم السبت: 15 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق: 11 يناير 2020م.

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