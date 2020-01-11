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بعد مسيرة حكيمة مظفرة حافلة بالعطاء شملت عُمان من أقصاها إلى أقصاها والعالم أجمع

السلطان قابوس إلى جوار ربه.. وحداد 3 أيام وتنكيس الأعلام 40 يوما

السبت 11 يناير 2020 05:08 ص بتوقيت مسقط

السلطان قابوس إلى جوار ربه.. وحداد 3 أيام وتنكيس الأعلام 40 يوما

 

◄ ديوان البلاط السلطاني ينعي بقلوب مؤمنة بقضاء الله جلالة السلطان قابوس

◄ السلطان قابوس انتقل إلى جوار الله مساء الجمعة

◄ تعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة 3 أيام

 

مسقط - العمانية

أَصْدر ديوان البلاط السلطاني، صباح أمس، نعيًا.. فيما يلي نصُّه:

"(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)

إلى أبناء الوطن العزيز في كلّ أرجائه، إلى الأمتين العربية والإسلامية وإلى العالم أجمع.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن وجليل الأسى، ممزوجين بالرضا التام والتسليم المطلق لأمر الله، ينعي ديوان البلاط السلطاني المغفور له -بإذن الله تعالى- مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور المعظم، الذي اختاره الله إلى جواره مساء يوم الجمعة، بتاريخ الرابع عشر من جمادى الأولى لعام 1441هـ، الموافق العاشر من يناير لعام 2020م، بعد نهضة شامخة أرساها خلال خمسين عاماً منذ أن تقلّد زمام الحكم في الثالث والعشرين من شهر يوليو عام 1970م، وبعد مسيرةٍ حكيمةٍ مظفرةٍ حافلةٍ بالعطاء شملت عُمان من أقصاها إلى أقصاها، وطالت العالم العربي والإسلامي والدولي قاطبة، وأسفرت عن سياسةٍ متزنةٍ وقف لها العالم أجمع إجلالاً واحترامًا.

وإذّ يُعلنُ ديوان البلاط السلطاني الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام، وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة، ليدعو الله -جلت قدرته- أن يجزي جلالته خير الجزاء، وأن يتغمده بالرحمة الواسعة والمغفرة الحسنة، وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين وحَسُنَ أولئك رفيقا، وأن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان وحُسن العزاء، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، ويوقنُ به عباده الصابرون المحتسبون الراضون بقضاء الله وقدره وإرادته (إنا لله وإنا إليه راجعون).

صدر في 15 جمادى الأولى 1441هـ، الموافق 11 يناير 2020م".

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