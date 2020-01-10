بالفيديو.. بث حي لخسوف "شبه ظل" القمر بسماء السلطنة

يبدأ في التاسعة من مساء اليوم الجمعة خسوف شبه ظل قمري، وسيبلغ ذروته بعد ساعتين أي بحلول الساعة 11:10 مساء لينتهي عند الساعة 1:13 ليلا بتوقيت السلطنة، على ما أعلن مركز الفلك الدولي. ونشر موقع "سكاي إيرث" أن سكان قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا سيتمكنون من رؤيته بوضوح. وسيقدم موقع "فيرتشوال تليسكوب" في روما عرضا مجانيا لهذا الخسوف يبدأ من الساعة التاسعة مساء بتوقيت السلطنة. وبحسب المركز الدولي للفلك فإن من المتوقع دخول 90% من القمر في منطقة شبه الظل، مما يعني أن بعض أجزاء القمر ستكون معتمة أكثر من غيرها نتيجة لقربها من منطقة ظل الأرض، وبالتالي سيكون الخسوف واضحا وبشكل ملموس وقت الذروة على هذا الجزء من القمر. وعندما يكتمل القمر بدرا وتتحاذى الشمس والأرض والقمر على استقامة واحدة شريطة وجود الأرض في المنتصف، يسقط عندها ظل الأرض على القمر مما يؤدي إلى حجب ضوء الشمس المنعكس من القمر، لتحدث بذلك ظاهرة خسوف القمر. ويحدث الخسوف القمري سنويا بمعدل مرتين بحد أدنى وخمس مرات بحد أعلى. وقد صنفت هذه الظاهرة إلى ثلاثة أنواع هي خسوف كلي أو جزئي أو شبه ظل. ويختلف خسوف "شبه ظل" القمري عن النوعين الباقيين في أنه من الصعب تمييزه بالعين المجردة كما في حالة الخسوف الكلي أو الجزئي. ولا بد هنا من رصده بالمنظار (التليسكوب)، وذلك لأن القمر يكون في ظل الأرض الخارجي الباهت "شبه الظل"، وبهذا لن يختفي القمر تماما وقت الخسوف وإنما ستقل إضاءته فقط. ويختلف لون القمر أثناء خسوفه تبعا لكمية الغبار والسحب الموجودة في الغلاف الجوي آنذاك. ونشرت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) على موقعها تقويما سنويا يعنى برصد حركة الأجرام السماوية، وقد تنبأت فيه بحدوث خسوف القمر أربع مرات هذا العام. وقالت ناسا إن الخسوف القمري الأول في 2020 يحدث اليوم الجمعة، في حين يحدث الخسوف القمري الثاني في 5 يونيو المقبل، ويليه بعد شهر الخسوف القمري الثالث بتاريخ 5 يوليو، وسيتم الخسوف القمري الرابع والأخير يوم 30 نوفمبر المقبل. ويمكن مشاهدة البث الحي أيضا عبر الرابط التالي لمرصد الحوقين الفلكي: https://youtu.be/AM3Q2jsdbpM

المصدر : وكالات الأنباء