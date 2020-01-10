استمرار تدفق السحب وهطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على بعض المناطق

قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية إن ‏الصورة الجوية تظهر تكاثف وتدفق السحب مع هطول أمطار متفرقة متفاوتة الغزارة على المحافظات الشمالية. ‏ وتستمر أجواء السلطنة بالتأثر في مسندم والبريمي وشمال وجنوب الباطنة والظاهرة والداخلية ومسقط وشمال وجنوب الشرقية بأخدود لمنخفض وحتى الأحد مع فرص هطول أمطار متفاوتة الغزارة تكون رعدية أحياناً تؤدي الى جريان الأودية والشعاب ‏مع الاستمرار في الأنخفاض لدرجات الحرارة. وتشهد بعض المناطق تشكل الصقيع خاصة في المناطق الجبلية مع وجود احتمالية لتساقط الثلوج على المناطق الجبلية المرتفعة.