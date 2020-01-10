"الديلي ميل" تنشر تفاصيل جديدة حول مقتل محمد العريمي في لندن

لندن - الوكالات

قالت صحيفة الديلي ميل البريطانية،أن الشرطة البريطانية مازالت تبحث عن مشتبه ثان في قضية مقتل الطالب العماني محمد العريمي، الذي قتل في الخامس من ديسمبر الماضي بالقرب من هارودز ومتجر نايتسبريدج.

وكانت الشرطة قد أعلنت أن المتهم الأول قام بتسليم نفسه إلى أحد مراكز الشرطة في وسط لندن، والقاتل من الجنسية الباكستانية ويدعى بدر رحيم النازي، 23 عاماً، وبجانب جريمة القتل تم اتهام الجاني بمحاولة السطو وحيازة شفرة، وتسعى سكوتلاند يارد إلى مشتبه به ثانٍ فيما يتعلق بجريمة القت.

وأكد موقع "سكوتلاند يارد" أن المتهم الأول بدر رحيم النازي، سيتم محاكمته في محكمة ويستمنستر الجزئية.

وأضافت "الديلي ميل" أن المجني عليه، محمد العريمي يدرس في كلية السياسة والاقتصاد في كلية كينجز كولك، وقد تعرض للسطو والقتل وهو في طريقه إلى المنزل بعد تناول وجبة مع الأصدقاء.