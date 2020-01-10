شرطة عمان السلطانية تحذر المواطنين والمقيمين

مسقط - الرؤية

دعت شرطة عمان السلطانية المواطنين والمقيمين بتوخى الحيطة والحذر، وعد عبور الأودية.

وتشير أخر القراءات العددية إلى استمرار فرص تأثر المحافظات الشمالية للسلطنة بأخدود منخفض جوي من اليوم وحتى الأحد مع فرص هطول أمطار متفاوتة الغزارة تكون رعدية أحياناً تؤدي الى جريان الأودية والشعاب.

ومن المحتمل استمرار هطول أمطار متفاوتة الغزارة تكون رعدية أحيانة مصحوبة برياح نشطة وتساقط حبات البرد تؤدي إلى جريان الأودية على محافظتي مسندم وشمال الباطنة تمتد تدريجيا لتشمل محافظات البريمي وجنوب الباطنة والظاهرة ومسقط، والداخلية و شمال الشرقية وجنوب الشرقية.

ويصاحب الحالة الجوية هبوب رياح جنوبية شرقية نشطة مثيرة للغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمناطق المكشوفة وتؤدي إلى إرتفاع موج البحر من متوسط إلى هائج الموج على معظم سواحل السلطنة ويتراوح أقصى ارتفاع له من مترين إلى ثلاثة أمتار وامتداد مياه البحر على المناطق الساحلية المنخفضة تزامنا مع أعلى مستوى للمد. ومن المحتمل أن يعقب الحالة الجوية هبوب رياح شمالية نشطة تؤدي إلى انخفاض في درجات الحرارة على معظم محافظات السلطنة وتشكل الصقيع على المناطق الجبلية