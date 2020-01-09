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جلسة حوارية حول الميزانية العامة للدولة بجمعية الصحفيين

الخميس 09 يناير 2020 08:26 م بتوقيت مسقط

جلسة حوارية حول الميزانية العامة للدولة بجمعية الصحفيين
الرؤية / ناصر العبري تستضيف جمعية الصحفيين العمانية يوم الثلاثاء القادم الموافق ١٤ يناير الجاري الجلسة الحوارية حول " الميزانية العامة للدولة٢٠٢٠ م " وذلك في تمام الساعة السابعة مساء بمبنى الجمعية بمرتفعات المطار. وسيتحدث في الجلسة الحوارية التي يديرها الإعلامي يوسف الهوتي كل من الدكتور سعيد المحرمي عضو مجلس الدولة وتوفيق اللواتي عضو مجلس الشورى السابق وخالد البوسعيدي المتحدث بإسم مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة بوزارة المالية بحضور عدد من الاقتصاديين والصحفيين و أعضاء الجمعية . الجدير بالذكر أن الجلسة الحوارية تأتي ضمن مناشط وفعاليات الجمعية للعام الحالي ٢٠٢٠.

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