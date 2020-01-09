الخميس, 09 يناير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
26 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. اقتصاد
  4. عرض الخبر

الذهب مستقر في ظل استمرار حذر المستثمرين

الخميس 09 يناير 2020 04:56 م بتوقيت مسقط

الذهب مستقر في ظل استمرار حذر المستثمرين

مسقط - العمانية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في الوقت الذي فضل فيه المستثمرون الإبقاء على المعدن الأصفر الذي يُعد ملاذا آمنا على الرغم من تراجع احتمالات تصاعد النزاع بين الولايات المتحدة وإيران .

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 1557.34 دولار للأوقية (الأونصة). وبلغت الأسعار أعلى مستوياتها منذ مارس  2013 عند 1610.90 دولار أمس. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1559.80دولار.
 

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، بلغ البلاديوم ذروة قياسية عند 2149.50 دولار للأوقية بفضل استمرار مخاوف بشأن المعروض، وصعد في أحدث تعاملات 1.8 بالمائة إلى 2142.51 دولار للأوقية.
 

واستقرت الفضة عند 18.08 دولار للأوقية، بعد أن بلغت أعلى مستوياتها منذ سبتمبر عند 18.85 دولار أمس الأربعاء، بينما ارتفع البلاتين 0.2 بالمائة إلى 955.61 دولار.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

18 يونيو 2018

الذهب مستقر في ظل صعود الدولار

المزيد

08 سبتمبر 2015

الذهب مستقر قرب 1124 دولارًا

المزيد

07 أغسطس 2017

الذهب مستقر مع احتفاظ الدولار بمكاسبه

المزيد

19 مارس 2015

الذهب مستقر وسط توقعات برفع الفائدة الأمريكية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 2 عن "أخدود النعم"

المحليات - أخبار

انخفاض سعر نفط عمان

الاقتصاد - محلي

وزير الداخلية يتسلم رسالة خطية من نائب رئيس الوزراء الإماراتي

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

جلالة السلطان يتلقى رسالة خطية من رئيس أوغندا.. والسيد أسعد يتسلمها

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

رئيس وزراء اليابان يزور السلطنة الأسبوع المقبل

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تعرف على حالة الطقس بالسلطنة.. اليوم

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بيان عاجل من ديوان البلاط السلطاني حول صحة جلالة السلطان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

الإعلان عن أسعار الوقود في السلطنة لشهر يناير 2020

الاقتصاد - محلي

ترامب يشعل الحرب في الشرق الأوسط بقتل قاسم سليماني .. وخامنئي يهدد الأمريكيين بـ"انتقام ساحق"

دولي - أخبار

حقيقة "الكود 629"

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

من هو قاسم سليماني الذي قتلته القوات الأمريكية .. وفيديو جديد للحظة الاغتيال

دولي - أخبار

بيان حول المنحة السامية لأسر الضمان الاجتماعي

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة