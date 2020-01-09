الذهب مستقر في ظل استمرار حذر المستثمرين

مسقط - العمانية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في الوقت الذي فضل فيه المستثمرون الإبقاء على المعدن الأصفر الذي يُعد ملاذا آمنا على الرغم من تراجع احتمالات تصاعد النزاع بين الولايات المتحدة وإيران .

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 1557.34 دولار للأوقية (الأونصة). وبلغت الأسعار أعلى مستوياتها منذ مارس 2013 عند 1610.90 دولار أمس. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1559.80دولار.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، بلغ البلاديوم ذروة قياسية عند 2149.50 دولار للأوقية بفضل استمرار مخاوف بشأن المعروض، وصعد في أحدث تعاملات 1.8 بالمائة إلى 2142.51 دولار للأوقية.



واستقرت الفضة عند 18.08 دولار للأوقية، بعد أن بلغت أعلى مستوياتها منذ سبتمبر عند 18.85 دولار أمس الأربعاء، بينما ارتفع البلاتين 0.2 بالمائة إلى 955.61 دولار.