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استقرار الدولار الأمريكي عالميا مع تطورات تجارية إيجابية

الخميس 09 يناير 2020 04:36 م بتوقيت مسقط

مسقط - العمانية

استقر الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية، اليوم ، مع إعلان موعد توقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين واشنطن وبكين.

وانخفض الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنسبة هامشية 0.09 بالمائة مسجلا 1.1115 دولار، في حين زاد أمام الين الياباني بنحو 0.2 بالمائة مسجلا 109.34 ين

  كما انخفضت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها البريطانية بنسبة 0.1 بالمائة ليصعد الجنيه الإسترليني إلى 1.3098 دولار، لكنه استقر أمام الفرنك السويسري عند مستوى 0.9740 فرنك

  من جهة أخرى، استقر المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية عند مستوى 97.297

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