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نيابة عن جلالة السلطان: السيد فهد يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

الخميس 09 يناير 2020 04:16 م بتوقيت مسقط

نيابة عن جلالة السلطان: السيد فهد يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

مسقط - العمانية 

نيابة عن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - استقبل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء اليوم معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك للتوديع بمناسبة انتهاء فترة عمله كأمين عام 
لمجلس التعاون.

 أعرب معاليه عن التحيات والتمنيات الطيبة لجلالة السلطان المعظم - أبقاه الله - شاكرًا معاليه المقام السامي لدعم السلطنة المتواصل لمجلس التعاون ولمعاليه شخصيًا مما ساهم في إنجاح مهامه.

تناول اللقاء تبادل وجهات النظر حول القضايا التي تعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك في العديد من المجالات، كما تم استعراض مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

ومن جانبه أكد صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد تقدير السلطنة للجهود الطيبة التي بذلها معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني خلال فترة عمله، مما ساهم في الارتقاء بالمسيرة الخليجية، متمنيًا سموه لمعاليه التوفيق في مهامه القادمة كوزير للخارجية بمملكة البحرين الشقيقة.

حضر اللقاء معالي يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية.

 

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