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كلية الدفاع الوطني تحتفل بيومها السنوي

الخميس 09 يناير 2020 02:54 م بتوقيت مسقط

كلية الدفاع الوطني تحتفل بيومها السنوي

مسقط - العمانية

احتفلت كلية الدفاع الوطني بيومها السنوي الذي يوافق الثامن من يناير من كل عام واحتفاءً بانطلاق مسيرتها التعلمية الهادفة إلى إيجاد جيل من أبناء الوطن القادرين على الدراسة والتحليل والتخطيط على المستوى الإستراتيجي في مجالي الأمن والدفاع بعد تخريج ست دورات دفاع وطني واستضافة الدورة السابعة

 رعى الاحتفال الذي أقيم بنادي الشفق لقوات السلطان المسلحة الفريق الركن أحمد بن حارث النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة ( رئيس مجلس إدارة الكلية) وتضمن العديد من الفقرات الهادفة .

 وألقى اللواء الركن سالم بن مسلم قطن آمر كلية الدفاع الوطني كلمة أكد خلالها أن احتفال كلية الدفاع الوطني بيومها السنوي يعد برهانا ساطعا وثـمرة من ثـمار النهضة الظافرة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه - ، والتي تعد أعلى صرح أكاديمي للدراسات الاستراتجية في مجالي الأمن والدفاع في السلطنة 
.
 وأكد آمر كلية الدفاع الوطني على أهمية وجود مؤسسة تعليمية عليا تعمل على إعداد وتأهيل كفاءات وطنية عسكرية ومدنية على أسس علمية معاصرة تتسم في مضمونها مع السياسات الوطنية في تنمية الكوادر البشرية وتأهيلها لتولي الوظائف القيادية العليا كما أن الكلية تمضي قدمًا نحو تحقيق وأداء رسالتها السامية بكل ثقة ونجاح وتميز.

 تم خلال الحفل تقديم عرض مرئي تناول مسيرة كلية الدفاع الوطني ودورها في إعداد القادة الإستراتيجيين من مختلف الجهات العسكرية والمدنية وإلقاء القصائد الوطنية والمقطوعات الموسيقية والأغاني الوطنية بمشاركة الفرق الموسيقية العسكرية التي تمثل مختلف الجهات العسكرية  كما تم تكريم عدد من الأكاديميين والموجهين الاستراتيجيين الذين انتهت فترة عملهم بالكلية.

 حضر احتفال كلية الدفاع الوطني بيومها السنوي اللواء الركن قائد الجيش السلطاني العماني واللواء الركن أمين عام الشؤون العسكرية بالمكتب السلطاني  واللواء أمين عام مجلس الأمن الوطني بالمكتب السلطاني واللواء مساعد رئيس جهاز الأمن الداخلي للعمليات  واللواء مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للشؤون الإدارية والمالية وعدد من أصحاب السعادة والمكرمين أعضاء مجلس الدولة وعدد من كبار ضباط قوات السلطان المسلحة والجهات العسكرية والأمنية وعدد من كبار الضباط المتقاعدين، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الكلية والأكاديميين والموجهين الإستراتيجيين.

 

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