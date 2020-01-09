استمرار تأثر أجواء شمال السلطنة بأخدود منخفض جوي يستمر حتى الأحد

العمانية - مسقط

تشير تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة إلى استمرار تأثر أجواء شمال السلطنة بأخدود منخفض جوي من مساء اليوم ويستمر حتى يوم الأحد الموافق 12 يناير الحالي.

ومن المحتمل هطول أمطار متفاوتة الغزارة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح نشطة وتساقط حبات البرد وتؤدي إلى جريان الأودية على محافظتي مسندم وشمال الباطنة مساء اليوم الخميس تمتد تدريجيا يومي الجمعة والسبت لتشمل محافظات البريمي وجنوب الباطنة والظاهرة ومسقط، والداخلية وشمال الشرقية وجنوب الشرقية.

ومن المحتمل أن يصاحب الحالة الجوية هبوب رياح جنوبية شرقية نشطة مثيرة للغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمناطق المكشوفة وتؤدي إلى ارتفاع موج البحر من متوسط إلى هائج الموج على معظم سواحل السلطنة ويتراوح أقصى ارتفاع له من مترين إلى ثلاثة أمتار وامتداد مياه البحر على المناطق الساحلية المنخفضة تزامنا مع أعلى مستوى للمد.

ومن المحتمل أن يعقب الحالة الجوية هبوب رياح شمالية نشطة تؤدي إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على معظم محافظات السلطنة وتشكل الصقيع على المناطق الجبلية.

وتدعو الهيئة العامة للطيران المدني المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار وجريان الأودية وتدني الرؤية الأفقية وعدم ارتياد البحر خلال الحالة الجوية ومتابعة النشرات الجوية الصادرة عنها.