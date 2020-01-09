"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 2 عن "أخدود النعم"

مسقط - الرؤية

قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية، إن تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة، تشير إلى استمرار تأثر أجواء شمال السلطنة بأخدود منخفض جوي من مساء اليوم الخميس الموافق 9 يناير 2020م ويستمر حتى يوم الأحد الموافق 12 يناير 2020م.

وأضافت أنه من المحتمل هطول أمطار متفاوتة الغزارة تكون رعدية أحيانة مصحوبة برياح نشطة وتساقط حبات البرد تؤدي إلى جريان الأودية على محافظتي مسندم وشمال الباطنة مساء اليوم الخميس تمتد تدريجيا يومي الجمعة والسبت لتشمل محافظات البريمي وجنوب الباطنة والظاهرة ومسقط، والداخلية و شمال الشرقية وجنوب الشرقية.

وأضافت أنه من المحتمل أن يصاحب الحالة الجوية هبوب رياح جنوبية شرقية نشطة مثيرة للغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمناطق المكشوفة وتؤدي إلى إرتفاع موج البحر من متوسط إلى هائج الموج على معظم سواحل السلطنة ويتراوح أقصى ارتفاع له من مترين إلى ثلاثة أمتار وامتداد مياه البحر على المناطق الساحلية المنخفضة تزامنا مع أعلى مستوى للمد. ومن المحتمل أن يعقب الحالة الجوية هبوب رياح شمالية نشطة تؤدي إلى انخفاض في درجات الحرارة على معظم محافظات السلطنة وتشكل الصقيع على المناطق الجبلية.