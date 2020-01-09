جلالة السلطان يتلقى رسالة خطية من رئيس أوغندا.. والسيد أسعد يتسلمها

مسقط- العمانية

تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- رسالة خطية من فخامة الرئيس يوري موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا.

وتسلم الرسالة صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان، وذلك أثناء استقبال سموه بمكتبه صباح اليوم الخميس جلالة الملك أويو نيمبا كاباما ملك مملكة ترورو مبعوث فخامة الرئيس الأوغندي.

تم خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها لما فيه صالح البلدين وشعبيهما الصديقين. حضر المقابلة أصحاب السعادة الأمين العام والمستشارين بمكتب سموه والوفد المرافق للضيف.