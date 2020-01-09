تعرف على حالة الطقس بالسلطنة .. اليوم

مسقط- الرؤية

أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى استمرار فرص تأثر المحافظات الشمالية للسلطنة(مسندم والبريمي وشمال وجنوب الباطنة والظاهرة والداخلية ومسقط وشمال وجنوب الشرقية) بأخدود منخفض جوي من مساء اليوم الخميس وحتى يوم الأحد المقبل، مع فرص هطول أمطار متفاوتة الغزارة تكون رعدية أحياناً تؤدي إلى جريان الأودية والشعاب ‏مع تزايد فرص لأنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، تزامنا مع الحالة الجوية المرتقبة قد تؤدي الى تشكل الصقيع في المناطق الجبلية مع وجود احتمالية لتساقط الثلوج على المناطق الجبلية المرتفعة.