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برقية تهنئة إلى رئيس كرواتيا

جلالة السلطان يعزي روحاني وزيلينسكي في ضحايا الطائرة المنكوبة

الخميس 09 يناير 2020 08:47 ص بتوقيت مسقط

جلالة السلطان يعزي روحاني وزيلينسكي في ضحايا الطائرة المنكوبة

مسقط - العمانية

ﺑَﻌَﺚ ﺣَﻀْﺮﺓ ﺻَﺎﺣِﺐ ﺍﻟﺠﻼ‌ﻟﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻗﺎﺑﻮﺱ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﻤﻌﻈﻢ -ﺣﻔﻈﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺭﻋﺎﻩ- ﺑﺮﻗﻴتي ﺗﻌﺰﻳﺔ ﻭﻣﻮﺍﺳﺎﺓ ﺇﻟﻰ فخامة الرئيس الدكتور حسن روحاني رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفخامة الرئيس فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا؛ في ضحايا تحطم طائرة الركاب الأوكرانية في العاصمة الإيرانية طهران... ﺃﻋﺮﺏ ﺟﻼ‌ﻟﺘﻪ ﻓﻴﻬما ﻋﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻌﺎﺯﻳﻪ ﻭﺻﺎﺩﻕ ﻣﻮﺍﺳﺎﺗﻪ لفخامتهما ﻭﺃﺳﺮ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻭﺍﻟﺸﻌبين الإيراني والأوكراني ﺍﻟﺼﺪﻳقين.

وبَعَث حَضْرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- برقية تهنئة إلى فخامة زوران ميلانوفيتش؛ بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية لجمهورية كرواتيا.. أعرب فيها جلالته عن صادق تهانيه وأطيب تمنياته له بالتوفيق والنجاح في تحقيق التقدم والرقي للشعب الكرواتي الصديق؛ آملا للعلاقات الثنائية بين البلدين التطور والنماء.

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