مناقشة استعدادات السلطنة لاستضافة "المؤتمر الخليجي للتوحد"

مسقط - الرؤية

استقبل معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة أمس سعادة سليمان بن صالح الدخيل مدير عام مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، الذي يزور السلطنة هذه الأيام للمشاركة في اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الخليجي الأول لاضطراب طيف التوحد والاضطرابات النفسية المصاحبة.

وتمَّ خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية بين الجانبين، كما جرى بحث ومناقشة تحضيرات واستعدادات السلطنة لاستضافة المؤتمر الخليجي الأول لاضطراب طيف التوحد والاضطرابات النفسية المصاحبة خلال الفترة 24 إلى 26 يناير الجاري.

واستعرض سعادة مدير عام مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخطط الطموحة والتطلعات المستقبلية لعمل المجلس وسبل تطويره بما يخدم مصالح الدول الأعضاء. حضر المقابلة عدد من المسؤولين.