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قائد قوة الواجب المختلطة 151 يزور مركز الأمن البحري

الخميس 09 يناير 2020 08:45 ص بتوقيت مسقط

قائد قوة الواجب المختلطة 151 يزور مركز الأمن البحري

 

مسقط- الرؤية

قام صباح أمس العقيد خالد بن حسن الكندري قائد قوة الواجب المختلطة (151) والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة حالياً بزيارة لمركز الأمن البحري، وقد رافقه خلال الزيارة العميد الركن بحري منصور بن محمد الخروصي رئيس مركز الأمن البحري.

واستمع الضيف إلى إيجاز عن مهام وأدوار المركز المتمثلة في إدارة وقيادة عمليات الأمن البحري ضد المخاطر البحرية، ومن بينها عمليات البحث والإنقاذ، والحفاظ على البيئة البحرية من مختلف المخاطر، كما اطلع الوفد على أقسام المركز والأجهزة والمعدات الحديثة المستخدمة في إسناد عمليات الأمن البحري.

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