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المعولي يبحث تبادل الخبرات مع رئيس "التنظيم والإدارة" المصري

الخميس 09 يناير 2020 08:44 ص بتوقيت مسقط

المعولي يبحث تبادل الخبرات مع رئيس "التنظيم والإدارة" المصري

 

مسقط- الرؤية

استقبل سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى صباح أمس الأربعاء بمقر المجلس معالي الدكتور صالح عبدالرحمن الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بجمهورية مصر العربية  والوفد المُرافق له الذي يقوم حاليًا بزيارة رسمية للسلطنة.

في بداية اللقاء، رحَّب سعادته برئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المصري، مشيرًا إلى متانة العلاقات الثنائية المشتركة والتاريخية بين السلطنة وجمهورية مصر العربية، مؤكدًا أهمية تبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

وخلال اللقاء قدّم رئيس مجلس الشورى نبذة عن مسيرة الشورى بالسلطنة ومراحل تطورها طوال أكثر من ثلاثة عقود، والتطور الذي حظي به المجلس فيما يتعلق بصلاحياته التشريعية والرقابية واختصاصاته، ونظام العمل في الجلسات الاعتيادية وأعمال اللجان الدائمة بالمجلس.

من جانبه، أشاد معالي الدكتور رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بجمهورية مصر العربية بما لمسه من تطور في العمل التشريعي والرقابي بالسلطنة، مؤكدًا أنَّ مثل هذه الزيارات تساهم في تبادل الخبرات وتوحيد الرؤى في مختلف المجالات وتعزز التعاون في مختلف الأصعدة لاسيما في الجوانب التشريعية والرقابية والإدارية. حضر  اللقاء سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس وبعض أصحاب السعادة أعضاء المجلس وعدد من المسؤولين بوزارة الخدمة المدنية.

وعلى هامش زيارة معالي الدكتور رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المصري والوفد المرافق له، قام الوفد بزيارة لقاعات مجلس عمان المشتركة، وقاعة المداولات الرسمية في مجلس الشورى، واطلع الوفد على أهم المعالم المعمارية المستوحاة من العمارة العمانية لمجلس عمان وأحدث التقنيات الإلكترونية الحديثة التي يتميز بها المجلس.

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