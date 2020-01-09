"اقتصادية الشورى" تناقش التقرير النهائي حول "مكافحة التجارة المستترة"

مسقط- الرؤية

ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى تقريرها النهائي حول مشروع قانون مكافحة التجارة المستترة المُحال من مجلس الوزراء، حيث أجرت عددًا من التعديلات على بعض مواد المشروع. وقررت إحالته إلى اللجنة التشريعية والقانونية لدراسته من ناحية الصياغة القانونية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري السابع لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة التاسعة (2019- 2020) للمجلس برئاسة سعادة سليم بن علي الحكماني رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. وفي إطار دراسة اللجنة لمشروع القانون شكلت فريق عمل عكف على دراسة مدى مواءمة مواد المشروع مع الوضع الاقتصادي الحالي للسلطنة والقوانين الاقتصادية والتجارية النافذة في السلطنة؛ حيث أشار التقرير إلى أنَّ بعض القوانين الاقتصادية في السلطنة قد عالجت هذه الظاهرة. وعمل الفريق على مُقارنة مواد المشروع بعدد من القوانين المشابهة في بعض دول الجوار بالإضافة إلى استضافته لعدد من الجهات المعنية منها غرفة تجارة وصناعة عُمان ووزارة الصناعة والتجارة.

من جانب آخر، استعرضت اللجنة مشروع الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية والذي تم إحالته مؤخرًا إلى اللجنة لدراسته، حيث اعتمدت اللجنة أمس برنامجها الزمني لدراسة المشروع من خلال تحديد الجهات المعنية لاستضافتها ومُناقشة ما ورد في الاتفاقية من بنود. ويهدف التحالف إلى معالجة التحديات الرئيسية التي تواجه التوسع في استخدام الطاقة الشمسية إدراكاً من الدول الأطراف بأنَّ الطاقة الشمسية توفر فرصاً ضخمة لتحقيق الازدهار والتنمية المستدامة.