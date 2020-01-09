استعراض الخطة التنفيذية لصندوق التنمية الزراعية والسمكية في 2020

مسقط - الرؤية

اجتمع معالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي وزير الزراعة والثروة السمكية ورئيس مجلس إدارة الصندوق صباح أمس مع موظفي الإدارة التنفيذية لصندوق التنمية الزراعية والسمكية بمكتب معاليه.

وأثنى معاليه على الجهود التي يقوم بها الموظفون وأهميتها في التنمية المستدامة للقطاعين الزراعي والسمكي، ثم تطرق معاليه إلى عدة محاور تتعلق بالمهام التي يقوم بها الصندوق والمشاريع التي يمولها والأهمية التنموية لصغار المنتجين في القطاعين، ودعا معاليه إلى أهمية التعامل مع المستفيدين وتسهيل معاملاتهم بأسرع وقت.

قدمت حنان بنت سعيد السليمية المكلفة بالقيام بأعمال المدير التنفيذي للصندوق عرضا مرئيا متخصصا حول الصندوق والخطة التنفيذية لعام 2020 لتطوير أعماله، مشيرة إلى بعض المقترحات لرفع كفاءة العمل والرقي به والمتطلبات المالية والبشرية، بعد ذلك تعرف معاليه على مقترحات ومرئيات الموظفين.

وفي النهاية تقدم معالي الوزير بالشكر للحضور والمحاور التي قاموا بعرضها وحثهم على بذل مزيد من الجهود، وتمنى لهم التوفيق والنجاح في مجال عملهم.