"الصفقة الأوروبية الخضراء" تفتح جبهة جديدة في "الحرب التجارية"

ترجمة- رنا عبدالحكيم

في منتصف شهر يناير، من المقرر أن يوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ما يسمى بالصفقة التجارية للمرحلة الأولى مع الصين، والتي قد تضع الحرب التجارية الأمريكية الصينية في الموقد الخلفي للعام المقبل. لكن هذا لا يعني أن النزاعات التجارية للولايات المتحدة قد انتهت. في الواقع، تشير جميع الدلائل الآن إلى حرب تجارية عبر المحيط الأطلسي تأخذ مركز الصدارة في عام 2020.

ووفق مقال بقلم بروس ستوكس منشور في مجلة فورين بوليسي الأمريكية، فمن المرجح أن تزيد إدارة ترامب من الرسوم الجمركية على مجموعة متنوعة من السلع الأوروبية. والاتحاد الأوروبي سوف ينتقم بالمثل. إن مثل هذه المناوشات المتبادلة تهدد بالخروج عن السيطرة لأن بروكسل تصبح جادة في الحد من تغير المناخ بينما تواصل واشنطن التراجع عن التزاماتها الدولية باحتواء انبعاثات الكربون.

وتدرس واشنطن زيادة الرسوم الجمركية على المنتجات الأوروبية للضغط على بروكسل لزيادة تقييد إعاناتها لشركة إيرباص لصناعة الطائرات الأوروبية. وتدرس الإدارة الأمريكية بالمثل فرض رسوم جديدة على البضائع الفرنسية ردا على ضريبة فرنسية على أرباح شركات التكنولوجيا الأمريكية مثل أمازون وفيسبوك. ومن خلال تخريب آلية تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية مؤخرًا، أكد البيت الأبيض أنه لا توجد وسيلة سلمية لحل هذه النزاعات.

ووعدت المفوضية الأوروبية الجديدة بطرح مسودة قانون المناخ الأوروبي بحلول مارس في محاولة لإزالة الكربون عن اقتصاد الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2050. وأي قوانين من هذا القبيل سيكون لها مواجهة مع إدارة ترامب ستشتعل في كل مكان.

وفي إشارة غير دقيقة إلى خطط إدارة ترامب للانسحاب رسميًا من اتفاق باريس للمناخ في عام 2020، بينت الورقة الأخيرة للجنة حول صفقة أوروبية خضراء أنه "طالما أن العديد من الشركاء الدوليين لا يشتركون في نفس الأمر الطموح مثل الاتحاد الأوروبي، فثمة هناك خطر من تسرب الكربون، إما لأنه يتم نقل الإنتاج من الاتحاد الأوروبي إلى بلدان أخرى مع انخفاض الطموح لخفض الانبعاثات، أو لأنه يتم استبدال منتجات الاتحاد الأوروبي من خلال المزيد من الواردات كثيفة الكربون.... وفي حالة استمرار الاختلافات في مستويات الطموح في جميع أنحاء العالم... ستقترح المفوضية آلية لتعديل حدود الكربون، لقطاعات مختارة، للحد من مخاطر تسرب الكربون. وهذا من شأنه أن يضمن أن يعكس سعر الواردات محتوى الكربون بدقة أكبر".

بمعنى آخر، فرض الاتحاد الأوروبي ضريبة حدود الكربون، والتي ستضرب الصادرات الأمريكية من الفحم والغاز الطبيعي والصلب والعديد من المنتجات المصنعة. لكن من غير المرجح أن تصمت إدارة ترامب الحريصة على زيادة الصادرات الأمريكية.

واقترحت اللجنة أيضًا تشجيع "أشكال جديدة من التعاون مع الصناعة والاستثمارات في سلاسل القيمة الاستراتيجية"، مما يثير سياسة المنافسة وقضايا الدعم التي لن تمر مرور الكرام في واشنطن. وفي مواجهة الجهود التي تبذلها إدارة ترامب للحد من التحسينات في كفاءة استهلاك الوقود ومعايير الانبعاثات، ألمحت اللجنة إلى أنها ستقترح أيضًا معايير أكثر صرامة للسيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق، مما يزيد من صعوبة تصدير شركات صناعة السيارات الأمريكية إلى أوروبا. كما أنها ستتبع بالتأكيد سياسة زراعية أكثر صرامة حول الممارسات المستدامة، والتي ستضع عائقًا أمام واردات المواد الغذائية الأمريكية.

والاتحاد الأوروبي أكبر سوق تصديري للولايات المتحدة والعكس كذلك. والحرب التجارية عبر المحيط الأطلسي، سواء اندلعت بسبب المظالم الحمائية أو في السعي لإبطاء التغير المناخي، ستثبت أنها مدمرة لكلا الاقتصادين.

وبعد تحقيق الهدنة التجارية مع الصين، تخاطر إدارة ترامب الآن بالمواجهة مع أوروبا. وبدون تدخل مبكر وقوي، يمكن أن يكون عام 2020 عامًا آخر من الخطر.