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"نقطة التحول" كتاب جديد على "الرؤية بودكاست" يناقش انتشار الأفكار

الخميس 09 يناير 2020 12:00 ص بتوقيت مسقط

من عمان للعالم 1
Alroya Podcast

الرؤية - خاص

أذيعت أمس الحلقة الثانية من برنامج "من عمان للعالم"، على حساب "الرؤية بودكاست" على تطبيق "ساوند كلاود"، حيث تناولت الحلقة استعراضا لكتاب "نقطة التحول" أحد مؤلفات الكاتب مالكوم جلادويل وهو صحفي كندي من أصول بريطانية، ومؤلف لأربعة كتب تصدرت جميعها قائمة نيويورك تايمز للكتب الأكثر مبيعا.

في هذا الكتاب يتناول الكاتب نظريته حول انتشار الأفكار في المجتمعات، مستشهدا ببعض الأمثلة على مر التاريخ المعاصر، التي حدث وأن انتشرت الأفكار مثل الأوبئة البيولوجية، وذكر أنّ هناك 3 عوامل لانتشار الأفكار والأوبئة الاجتماعية: وهي "قانون القلة" و"عامل الالتصاق" و"قوة السياق".

ودشنت جريدة الرؤية خدمة "الرؤية بودكاست" لتكون أحدث إصدارت المؤسسة في فضاء الإعلام الإلكتروني، وذلك في إطار مواكبة التطور التقني ومستجدات الإعلام.

وانطلق البرنامج الأول على "الرؤية بودكاست" بعنوان "من عمان للعالم" وهو برنامج ثقافي يومي على مدار الأسبوع، يغوص في أعماق الكُتب والمُؤلفات، ويستهدف جمهور المستمعين من عشاق الثقافة والأفكار الرائدة المصفوفة بين دفتي الكتب، ويستعرض مجموعة من الكتب التي يتم نشرها في ملحق مراجعات الذي تصدره وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع جريدة الرؤية.

ويمكن للجمهور الاستماع إلى "الرؤية بودكاست" عبر تطبيق أو الموقع الإلكتروني لـ"ساوند كلاود"، ويمكن تحميل التطبيق من خلال متجر "جوجل بلاي" للهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد، أو عبر متجر "أبل ستور" للهواتف الذكية العاملة بنظام آي أو إس.

وللاستماع للحلقات كاملة يرجى زيارة https://soundcloud.com/alroyapodcasts .

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