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المدرسة العصرية تشارك في الاحتفال بيوم البيئة العماني

الأربعاء 08 يناير 2020 08:59 م بتوقيت مسقط

المدرسة العصرية تشارك في الاحتفال بيوم البيئة العماني

 

مسقط - الرؤية

شاركتْ المدرسة العصرية العالمية -وبالتعاون مع وزارة البيئة والشؤون المناخية- في احتفالات السلطنة بيوم البيئة العماني، والذي يوافق 8 يناير من كل عام.

بدأ الحفل بكلمة ترحيبية للحضور، والتأكيد على أهمية هذا اليوم، والذي أتي بتوجيهات من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، للحفاظ على البيئة العمانية، بعدها قدم طلاب وطالبات المدرسة عرضا مسرحيا عن البيئة وتأثير التلوث عليها، وقد لاقى استحسان الحضور.

وقدم محمد بن ناصر السعدي إخصائي محميات طبيعية، محاضرة هادفة؛ تحدث فيها عن يوم البيئة العماني وأهميته، كما نفَّذ بعض الأنشطة التوعوية الهادفة، وتوزيع بعض الإصدارات الحديثة؛ ومنها: كتاب المحميات الطبيعية، وكتاب الطيور في بر الحكمان.

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