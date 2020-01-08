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"تعليمية البريمي" تحتفل باليوم العربي لمحو الأمية

الأربعاء 08 يناير 2020 08:58 م بتوقيت مسقط

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البريمي - سيف المعمري

احتفلتْ "تعليمية البريمي" -ممثلة بقسم التعليم المستمر- باليوم العربي لمحو الأمية، والذي يُوافق الثامن من يناير كل عام؛ وذلك تحت رعاية أحمد بن محمد بن سعيد الحراصي مدير الدائرة، وتضمَّن الحفل فقرة ترحيبية قدمتها طالبات من مدرسة المجد للتعليم الأساسي (1-4).

من جانبه، قال سعيد بن خلفان الغيثي رئيس قسم التعليم المستمر: إنَّ مثل هذا اليوم الثامن من يناير كل عام تحتفل السلطنة باليوم العربي لمحو الأمية؛ اعترافا منها بأهمية التعليم وحق الكبار في العلم. وأضاف أن الاحتفال تحت شعار "بالتعاون والمشاركة نستطيع ايجاد مجتمع متعلم"؛ حيث نلقي الضوء على جهود قسم التعليم المستمر، وما يقدمه من خدمات، أملا في توفير البيئة التعليمية المناسبة للكبار من خلال إشراك مؤسسات المجتمع المحلي، وتفعيل دورها وصولاً للهدف المنشود وهو القضاء على الأمية.

وتابع الغيثي أنه ومن خلال تنفيذ البرامج الداعمة لنشاط محو الأمية، والتوعية الإعلامية المستمرة لاستقطاب وحث الأميين على الالتحاق بمراكز وشعب محو الأمية، وتوظيف الإمكانات المتاحة في تهيئة أماكن الدراسة بما يتناسب وظروف الدارسين، سيساعدنا في أن تصبح محافظة البريمي خاصةً، والسلطنة عمومًا خالية من الأمية بحلول العام 2024م.

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