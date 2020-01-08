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الراشدي جاهز للمنافسة في الجولة الأولى لرالي الإمارات

الأربعاء 08 يناير 2020 08:56 م بتوقيت مسقط

الراشدي جاهز للمنافسة في الجولة الأولى لرالي الإمارات

مسقط - الرؤية

يعُود متسابق الراليات المحلي فيصل الراشدي، من جديد إلى أحضان الطبيعة وطرقات ومسارات الراليات، عندما يكون طرفاً منافساً في الجولة الأولى لبطولة الإمارات للراليات للموسم 2020م؛ وذلك بعد انقطاع عن المشاركة في رياضة الراليات خلال الموسم 2019م، خاصة في بطولة عمان للراليات، وكذلك المشاركات الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان المتسابق فيصل الراشدي -الذي يُشارك على متن سيارة سوبارو أمبريزا، مع ملاحه وليد الراشدي- قد توقف الموسم المنصرم عن المشاركات المحلية والخارجية؛ بسبب عدم توافر الدعم المادي، وعدم وجود شركات ومؤسسات وجهات راعية لهذه الرياضية، خاصة أبطال رياضة الراليات، ولم يُشارك الراشدي في الجولتين الأولى والثانية من بطولة عمان للراليات للموسم 2019 و2020م بسبب عدم جاهزيته، والذي يعود لعدم توافر جهات لتمويل ودعم مشاركات شباب أصحاب هواية الراليات في السلطنة.

وحول المشاركة الحالية بعد فترة التوقف، خاصة  في منافسات بطولة الإمارات للراليات لمدة موسمين، فقد أوضح المتسابق فيصل الراشدي بأن هذه المشاركة تأتي ضمن استعداداته لخوض غمار منافسات الجولة الأولى لبطولة الشرق الأوسط للراليات، والتي ستستضيفها السلطنة في شهر فبراير المقبل.

وستشهد أولى جولات رالي الإمارات للعام الحالي مشاركة مجموعة كبيرة من المتسابقين الإماراتيين والخليجيين، وفي مقدمتهم الشيخ عبدالله القاسمي، إضافة للمتسابق الشيخ محمد بن عبدالله القاسمي، والمتسابق التشيكي ميروسلاف، وتمَّ تقسيم الرالي لمرحلتين يتم إعادتهما لثلاث مرات في منطقة مزارع الذيد ومنطقة الذيد، ولمسافة إجمالية لحوالي 107 كيلومترات؛ منها: 70 كيلومترا مراحل خاصة للتسابق.

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