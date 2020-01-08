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ختام البطولة العربية لرواد التنس.. اليوم

الأربعاء 08 يناير 2020 08:56 م بتوقيت مسقط

ختام البطولة العربية لرواد التنس.. اليوم

مسقط - الرؤية

يُنافس، اليوم، لاعبو منتخبنا الوطني للزوجي لنيل ثلاث ميداليات ذهبية أخرى في ختام البطولة العربية لرواد التنس السابعة، والتي تستضيفها السلطنة بإشراف من الرابطة العربية لرواد التنس، بالتعاون مع الاتحاد العماني للعبة؛ لتُضاف في حالة انتزاعها إلى الميدالية الذهبية التي حققها المخضرم مجيد بن عبدالله العصفور في الزوجي المختلط.

وكان لاعبو المنتخب الوطني لزوجي الرجال قد تأهلوا في ثلاث فئات عمرية للمنافسة على الذهب؛ ففي منافسات الزوجي لعمر 70 عاما يُواجه الزوجي المكون من مجيد بن عبدالله العصفور وزميله المصري عبدالحكيم عبدالغفار، الزوجي الأردني المكوَّن من معاذ محمد الطباع وبسام أحمد العناني.

وفي منافسات 55 عاما، يواجه زوجي المنتخب المكون من سالم أبوبكر وأحمد السعيدي، الزوجي العراقي المكون من سعدون حسن وسعد إبراهيم، ويُواجه زوجي المنتخب مدني البكري مع زميله المصري محمود عبدالعميد، الزوجي الأردني محمد علي القاعي ونضال لطفي محمود، ويتطلَّع المنتخب الوطني لإضافة ثلاث ميداليات ذهبية ليرفع رصيده إلى أربع ميدليات مع نهاية البطولة.

وأشاد المصري عبدالكريم عبدالغفار رئيس الوفد المصري المشارك في البطولة، بالجهود التي بذلتها السلطنة في استضافة البطولة، وجهودها في توفير كافة الجوانب التي أسهمت في نجاح البطولة العربية السابعة لرواد التنس. وأضاف عبدالغفار: لقد شهدت البطولة تنافسا قويا وكبيرا بين لاعبي المنتخبات المشاركة في مختلف الفئات العمرية بدءًا من عمر 35 عاما، ومرورا بعمر 45 عاما، و55 عاما، و65 عاما، و70 عاما؛ فكان تنافسا شريفا استعادَ من خلاله اللاعبون ذكريات أمجاد اللعبة في السنوات الماضية، ووجه شكره لجميع من أسهم في نجاح البطولة.

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