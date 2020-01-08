أزمة "بلح" تتصاعد مع "صحم".. ووكيل اللاعب يهدد باللجوء للمحكمة الرياضية الدولية

الرؤية - وليد الخفيف

ردَّ أُسَيد الخضر وكيل أعمال اللاعب محمد بلح، على تصريحات رئيس نادي صحم عادل الفارسي، التي أدلى بها لـ"الرؤية"، في عددها الصادر يوم الإثنين الماضي، مُلوِّحا باللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية (CAS) للحصول على مُستحقاته ومستحقات اللاعب.

وقال الخضر -في تصريحات خاصة لـ"الرؤية": سأفند على حدة مزاعم رئيس نادي صحم، ليعرف الشارع الرياضي العماني، الذي أُكن له كل التقدير والاحترام، على الأزمة التي يعيش بسببها اللاعب وضعا معيشيا صعبا؛ فأنا وكيل معتمد ومدير أعمال اللاعب بعقد رسمي سارٍ المفعول، وأمتلك المستندات الدالة على ذلك".

وكان عادل الفارسي رئيس نادي صحم، قد أكد أنَّ العقد المبرم بين النادي واللاعب لا يتضمَّن اسم وكيله، وأن النادي لا تربطة علاقة بأسيد الخضر، وأنه غير مُلتزم بأي مستحقات مالية للوكيل. ليرد الخضر قائلاً: "تصريح رئيس نادي صحم عارٍ من الصحة، وهذا كتاب رسمي من نادي صحم يتضمَّن حقي في الحصول على العمولة بمجرد قيد اللاعب في كشوفات اتحاد القدم. أما حول إدراج اسمي في العقد من عدمه، فبحسب لوائح التعديلات الأخيرة للفيفا، والتي قد لا يعرفها رئيس نادي صحم فلا يشترط أن يكون اسمي كوسيط مدرجا في العقد، طالما أنَّ هناك كتابا رسميا بين الطرفين".

وأضاف الخضر: "بصفتي وكيلاً للاعب، ومديراً لأعماله، فيحق لي تمثيله والتفاوض مع أي جهة بحسب لوائح الفيفا المعمول بها". وتابع الخضر: "كيف عرف رئيس نادي صحم بهذا الكتاب الذي يصدر من البريد الرسمي بالاتحاد إلى بريدي.. أعتقد أن رئيس صحم يسعى لجر الاتحاد إلى تلك الأزمة؛ لذا أرجو الرد من رئيس نادي صحم أو من الاتحاد المعني، وفي الأخير أنا أدرك جيدا ما لي، وما علي، ولوائح الفيفا واضحة وحاسمة في الموضوع، وتضمن حقي وحق اللاعب دون إنقاص. أما بخصوص تصريحي الإذاعي بالتنازل عن عمولتي المقدرة بـ3000 دولار، والتي نفاها رئيس نادي صحم، فأنا رهنت التنازل بحصول اللاعب على مستحقاته، وإنهاء الأزمة التي تسبب فيها من البداية".

ومضى قائلاً: أعتقد أن رئيس نادي صحم سيدفع 23 ألف دولار بدلاً من 3000 دولار، لأن توجُّهي إلى "كاس" وحسم القضية لصالحي، وفق الكتاب الرسمي الذي أمتلكه، سيفرض عليه سداد رسوم المحكمة التي تُقدَّر بـ20 ألف دولار، كما أن تحريك قضية مشابهة للاعب قد تُفاقِم الأزمة ".

وحول تصريحات عادل الفارسي بحصول اللاعب محمد بلح على جانب من مستحقاته المالية، قال: "اللاعب أقرَّ أمام اللجنة المعنية بالاتحاد باستلام بعض المبالغ البسيطة، وهي جزء بسيط من مقدم العقد المقدر بعشرة آلاف دولار، غير أنه لم يحصل على أي راتب شهري بداية من أغسطس وحتى الآن؛ فكيف يعيش على جزء بسيط من مقدم العقد ويعول أسرته تزامنا مع وضع معيشي صعب".

وختم وكيل اللاعب تصريحاته قائلاً: "أتوجَّه بنصيحة صادقة لأخي عادل الفارسي، نادي صحم إرث عظيم ينتمي إلى ولاية عريقة، وكان قريبا من نيل لقب البطولة الخليجية، والعالم أصبح قرية صغيرة، أتمنى حل الأزمة داخليا، بعيدا عن أروقة "كاس"، التي قد تعرض النادي لغرامات مالية أضعاف المبالغ المستحقة".

يُشار إلى أنَّ "الرؤية" تواصلت مع محمد بلح، الذي فوَّض وكليه للحديث عن أزمته مع النادي.. ومن جانب آخر، أصدرت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم أمس قرارًا بحرمان محمد بلح من المشاركة مع ناديه لمباراتين؛ وذلك في أعقاب الشكوى المقدمة من نادي صحم في حقه.