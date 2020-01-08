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"الاعتماد الأكاديمي" تصدر تقرير تدقيق البرنامج التأسيسي لكلية مجان

الأربعاء 08 يناير 2020 08:54 م بتوقيت مسقط

"الاعتماد الأكاديمي" تصدر تقرير تدقيق البرنامج التأسيسي لكلية مجان

مسقط - الرؤية

أصدرت الهيئة العُمانية للاعتماد الأكاديمي، تقرير تدقيق جودة البرنامج التأسيسي العام لكلية مجان الجامعية، ونشرته على موقعها الإلكتروني بتاريخ 6 يناير 2020 وهو نتاج عملية التدقيق التي أجرتها الهيئة وفق دليل تدقيق جودة البرامج التأسيسية العامة، علماً بأنَّ مجلس الإدارة قد صادق على التقرير في تاريخ19 ديسمبر 2019م.

ويوثق التقرير النتائج التي توصلت إليها عملية تدقيق جودة البرنامج التأسيسي العام لكلية مجان الجامعية؛ حيث يعلق على مدى ملاءمة وفاعلية أنظمة البرنامج التأسيسي العام بالمؤسسة، لتحقيق رسالة الكلية ورؤيتها.

 وتُعد عملية تدقيق جودة البرنامج التأسيسي العام المرحلة الأولى من عملية اعتماد البرامج التأسيسية العامة التي تقوم بها الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي. وقد صُمِّمَت عملية تدقيق الجودة هذه لتوفر التغذية الراجعة البناءة لمساعدة مؤسسات التعليم العالي، ودعم جهودها المُتواصلة لتحسين برامجها التأسيسية العامة.

ويتضمن تقرير تدقيق جودة البرنامج التأسيسي العام الذي أصدرته الهيئة ملخصًا للنتائج التي توصل إليها فريق التدقيق الذي شكلته الهيئة أثناء عملية التدقيق، وكذلك الاستنتاجات الرسمية، المتعلقة بأداء الكلية في مجال البرنامج التأسيسي العام، ممثلة في الإشادات بجوانب الأداء الجيد التي شخّصها الفريق في البرنامج التأسيسي العام، والتوكيدات على الجوانب التي تبذل فيها الكلية جهودًا متواصلة لتحسين أدائها في البرنامج، والتي رأى الفريق ضرورة دعمها ومساندتها، إلى جانب التوصيات التي أراد الفريق أن يلفت اهتمام الكلية نحوها باعتبارها فرصًا مُهمة وبحاجة إلى معالجة لتحسين البرنامج. 

 

 

 

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