الأربعاء, 08 يناير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
22 °c
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. من هنا وهناك
  4. عرض الخبر

بالفيديو: قرار بإعدام 10 آلاف جمل في أستراليا .. تعرف على السبب

الأربعاء 08 يناير 2020 08:31 م بتوقيت مسقط

ENwqJtaXkAAMcmq
ENwqJtQWsAQqMmR
ENwqJtZWwAAoEZm
eUfMEi6K
ENwqJtZWwAAoEZm

 

سيدين - الوكالات

ابتداء من اليوم، الأربعاء، سيتعرض حوالي 10 آلاف جمل لإطلاق النار والقتل في مناطق شمال غرب أستراليا، بسبب الجفاف الشديد الذي يهدد السكان الأصليين.

وقرر المسؤولين والسكان المحليين في مناطق الشمال الغربي من أستراليا والتي تعاني من جفاف، إعدام الجمال، والذي سيبدأ اليوم بالاستعانه بمروحيات في عملية ستستمر لخمسة أيام.

وأعلنت الحكومة المحلية أنّ مجموعات كبيرة للغاية تضغط على السكان وتسبب نقصا وشحا أثناء بحثها عن المياه".

وأضافت الحكومة المحلية في بيانها "في ظل الظروف الراهنه وما تعانيه البلاد من جفاف يعدد المجتمعات فإنه يلزم التحكم بأعداد الإبل".

وبحسب "سي إن إن" سينفذ هذه العمليات رماة على دراية عالية بفنون الأسلحة، ومعرض حوالي 10 آلاف جمل للقنص خلال الأيام القادمة.

وبحسب الصحف المحلية فقد انتشرت المخلوقات البرية في بحثها عن المياه بعد أن تعرضت الكثير من الغابات للاحتراق، وأن الحيوانات تهدد المنازل وتدور حول البيوت في محاولة للحصول على المياه من خلال مكيفات الهواء.

وواجه القرار موجة صاخبة من الانتقادات التي اعتبرت أن هذه الحوانات لا ذنب لها في الحرائق، وأن الحكومة كانت غائبة عند حدوث الحرائق وتوسعها لتلتهم كامل البلاد.

ويعيش في المنطقة التي ستنفذ فيها عمليه الإعدام بحق الجمال حوالي 2300 شخصا فيما يقدر عدد الإبل في أستراليا بمليون رأس.

وتشير التقديرات إلى أن مئات الملايين من الحيوانات قد لقوا حتفهم بسبب الحرائق التي أصبحت في السنوات الأخيرة أكثر حدة وتدميرا، وهي مشكلة تفاقمت بسبب تغير المناخ، ويخشى الباحثون من أن هذا المعدل قد يزداد مع استمرار كارثة الحرائق.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

22 فبراير 2019

بالفيديو: تجريد عسكري سعودي من رتبته .. تعرف على السبب

المزيد

20 يناير 2019

بالفيديو: مواطن يبكي بحرقة داخل البرلمان العراقي .. تعرف على السبب

المزيد

16 سبتمبر 2019

سعر نفط عمان يرتفع من 59 إلى 64 دولارا .. تعرف على السبب

المزيد

30 سبتمبر 2017

تعرف على السبب الأساسي لزيادة الوزن

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

4.3% زيادة في معدل سعر نفط عُمان الآجل في بورصة دبي للطاقة

الاقتصاد - محلي

بن علوي: لا وساطة عمانية بين واشنطن وطهران.. وهذا موقفنا من الأزمة

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اختراق حساب وكالة الأنباء الكويتية .. ونفي انسحاب القوات الأمريكية

دولي - أخبار

"الأرصاد": انخفاض في درجات الحرارة وأمطار متفاوتة الغزارة على 9 محافظات

المحليات - أخبار

الصواريخ الإيرانية تفقأ "عين الأسد".. وترفع النفط والذهب

دولي - أخبار

"الرؤية بودكاست" أحدث إصدارات "الرؤية" في الإعلام الرقمي

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بيان عاجل من ديوان البلاط السلطاني حول صحة جلالة السلطان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

الإعلان عن أسعار الوقود في السلطنة لشهر يناير 2020

الاقتصاد - محلي

ترامب يشعل الحرب في الشرق الأوسط بقتل قاسم سليماني .. وخامنئي يهدد الأمريكيين بـ"انتقام ساحق"

دولي - أخبار

"اختلاسات التربية" ومقتل أسرة عمانية وحادث "مواصلات".. الأكثر قراءة على موقع الرؤية في 2019

المحليات - أخبار

من هو قاسم سليماني الذي قتلته القوات الأمريكية .. وفيديو جديد للحظة الاغتيال

دولي - أخبار

حقيقة "الكود 629"

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

إعلان أسفل الأكثر قراءة