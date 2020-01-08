"ولاية السيب" تدرس المشاركة مجددا في مسابقة السلامة المرورية

مسقط - العمانية

عقدتْ لجنة السلامة المرورية بولاية السيب اجتماعًا، أمس، برئاسة سعادة الشيخ إبراهيم بن يحيى الرواحي والي السيب.

وناقشَ الاجتماعُ عددًا من الموضوعات؛ من بينها: مشاركة الولاية في مسابقة السلامة المرورية على مستوى ولايات محافظة مسقط لهذا العام، وتشكيل لجان فرعية من اللجنة الرئيسة، وتكليفها بتنفيذ مجموعة من الفعاليات والأنشطة؛ وذلك بمشاركة أهالي الولاية وطلاب وطالبات المدارس والجمعية الأهلية والفرق التطوعية.

وحصلتْ الولاية على جائزة المركز الأول في مسابقة السلامة المرورية على مستوى ولايات محافظة مسقط في الدورة الماضية للمسابقة.