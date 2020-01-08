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"الدفاع المدني" تختتم دورة تدريبية لعدد من موظفي المؤسسات الخاصة

الأربعاء 08 يناير 2020 08:14 م بتوقيت مسقط

التدريب على خطط الإخلاء
العقيد مدير عام العمليات اثناء تسليم الشهادات
صورة جماعية مع المشاركين

مسقط - الرؤية

اختتمتْ إدارة التدريب بالهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف الدورة التدريبية الأولى في مجال الإطفاء والإسعافات الأولية، لعدد من موظفي المؤسسات الخاصة، الراعية لفعاليات ومناشط اليوم العالمي للدفاع المدني 2019م.

وتضمَّن برنامج اليوم الأول أنواعَ طفايات الحريق، وكيفية استخدامها، وإجراءات السلامة والإخلاء. وفي اليوم الثاني، تعرَّف المشاركون على الإسعافات الأولية، وكيفية التعامل مع الحالات الطبية الطارئة؛ مثل: إنعاش القلب والرئتين، والطرق الصحيحة لنقل المصابين، وتضميد الجروح... وغيرها من الحالات المهمة.

رعى ختام الدورة العقيد مبارك بن سالم العريمي مدير عام العمليات والتدريب.

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