بلدية صحار تشارك في حلقة عمل عن "تطبيق نظام العنونة الموحد"

صحار - الرؤية

شاركتْ بلدية صحار في حلقة العمل الخاصة بتوحيد نظام العنونة الموحد في السلطنة، والتي يُنظمها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات لمختلف بلديات السلطنة.

من جانبه، قال سيف بن راشد الشبلي مساعد مدير دائرة الشؤون الفنية للعنونة ببلدية صحار: إنَّ بلدية صحار تشارك منذ سنوات في الاجتماعات والندوات والمحاضرات وحلقات العمل الخاصة بتوحيد نظام العنونة في السلطنة. وأضاف الشبلي أنَّ البلدية تمتلك خبرة طويلة فيما يخص نظام العنونة؛ حيث طبقت البلدية النظام في ولاية صحار قبل عدة سنوات. وخلال حلقة العمل، نتشارك في رسم السياسات الخاصة بتطبيق هذا النظام بشكل موحد في السلطنة؛ وذلك للأهمية الكبيرة التي يمكن أن يستفاد منها في كل المجالات الاقتصادية والجغرافية والاجتماعية وفي حالات الطوارئ... وغيرها.

وأوضح الشبلي أنَّ حلقة العمل تناولت تثبيت التطبيقات وقاعدة بيانات العنونة والإجراءات ومسارات الأعمال وأنظمة البلدية والتكامل بين أنظمة البلدية ومنظومة العنونة وقاعدة البيانات الجغرافية المركزية للبلدية، ومناقشة نموذج خطة عمل البلديات المعنية لتفعيل نظام العنونة الموحد، كما تضمَّنت عرضًا مرئيًّا حول الاستعداد لتفعيل النظام الموحد والتكامل مع الإجراءات والأنظمة الداخلية لدى كل بلدية.