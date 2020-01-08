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وفد من جامعة كارولينا الجنوبية يبحث توسيع الشراكة مع جامعة السلطان قابوس

الأربعاء 08 يناير 2020 08:09 م بتوقيت مسقط

وفد من جامعة كارولينا الجنوبية يبحث توسيع الشراكة مع جامعة السلطان قابوس

مسقط - الرؤية

استقبلتْ جامعة السلطان قابوس، صباح أمس، وفدَ جامعة كارولينا الجنوبية من الولايات المتحدة الأمريكية، برئاسة الدكتور ألن ميلر مدير جلوبال كارولينا ونائب رئيس جامعة كارولينا الجنوبية؛ لمناقشة أوجه التعاون وسبل توسيع المشركة بين الجامعتين، وكان في استقباله صاحبة السمو السيدة الدكتورة منى بنت فهد آل سعيد مساعدة الرئيس للتعاون الدولي بجامعة السلطان قابوس.

وشهد الاجتماع حضورَ عمداء كليات الهندسة والتمريض وأكاديميين من قسم السياحة بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية في جامعة السلطان قابوس. وخلال الاجتماع، بَحَث الطرفان سبل التعاون في مجالات الطب والتمريض والهندسة والسياحة، كما ناقش الطرفان إمكانية استضافة جامعة السلطان قابوس لمجموعات طلابية من جامعة كارولينا الجنوبية خلال فصل الصيف.

ووقعت الجامعتان في العام 2015 على رسالة تفاهم لتعزيز الأنشطة المشتركة؛ مثل: البحوث التعاونية والمحاضرات والندوات وتبادل أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب الجامعيين والخريجين.

وتهدف رسالة التفاهم إلى التشجيع على استكشاف المبادرات؛ مثل: التبادل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والباحثين من أجل تشجيع التعليم والبحث عبر الثقافات واستكشاف مواضيع لمقترحات بحثية مشتركة للتمويل الدولي.

وتعد جلوبال كارولينا هي المسؤولة عن تطوير المبادرات مع المؤسسات الأخرى في جميع أنحاء العالم، وتسهيل التعاون الدولي واتفاقيات التبادل، ودعم الأنشطة الدولية للكليات والأقسام في جميع أنحاء الحرم الجامعي في جامعة كارولينا الجنوبية.

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