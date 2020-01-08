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"تعليمية الداخلية" تبدأ تقييم المبادرات التربوية استعدادا لحفل "يوم المعلم"

الأربعاء 08 يناير 2020 08:05 م بتوقيت مسقط

"تعليمية الداخلية" تبدأ تقييم المبادرات التربوية استعدادا لحفل "يوم المعلم"

مسقط - الرؤية

انطلقتْ بالمديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة الداخلية، جلسات تقييم المبادرات التربوية الخاصة بيوم المعلم، والتي تتضمَّن 4 محاور، وفق الوثيقة العامة للمبادرات التربوية للمعلم.

وتدرس لجان التقييم المبادرات المقدَّمة من المعلمين لرفع الفائز منها إلى اللجنة الرئيسية، وتتضمن محاور المبادرات: الرعاية الطلابية والمشاريع العلمية والتقنية وتطوير الأداء اللغوي ومجتمعات التعلم المهنية.

وشُكِّلت أربع لجان لتقييم كل محور من المبادرات التي تتضمن مجالات متنوعة؛ ففي محور الرعاية الطلابية يرتكز التقييم على مساهمة المبادرة في التحسين والتطوير أو حل المشكلات والقضايا الطلابية؛ من خلال تعزيز القيم والسلوكيات الإيجابية لدى الطلاب، والتوعية والتثقيف الصحي والغذائي للطلاب ورعاية الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعزيز قيم المواطنة والانتماء لدى الطلاب، وتحفيزهم والتواصل الفاعل مع أولياء الأمور.

وتدرس اللجنة في محور المشاريع العلمية والتقنية، المشروعات العلمية والتقنية وإنتاجه لغرض علمي وعملي بغرض تنفيذ فكرة علمية وعملية يستفيد منها الآخرون كمشاريع تكنولوجيا التعليم والتعلم.

ويرتكز محور تطوير الأداء اللغوي على تطوير الأداء اللغوي وتحسين طرائق تدريس اللغات: اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية، أو أي لغة أخرى يتم تدريسها في مدارس السلطنة بغرض تحقيق الأهداف العامة للمادة، ورفع المستوى التحصيلي للطلاب من خلال تطوير إمكانات الطلاب في مجال تعلم اللغات ورفع المهارات القرائية والكتابية لدى الطلاب، وتشجيعهم على استخدام اللغة العربية الفصحى.

ويُركز المحور الرابع على مجتمعات التعلم المهنية، ويتضمن مبادرات المعلمين في مجال تطوير مجتمعات التعلم المهنية وتفعيلها في مدارسهم، وتبادل الخبرات التربوية مع زملائهم، ويضم المحور ترسيخ ثقافة التنمية المهنية المستمرة لجميع العاملين بالمدرسة كتعزيز ثقافة التعاون بين المواد الدراسية.

وشارك في محور الرعاية الطلابية معلمو المحافظة بعدد 12 مبادرة فردية وجماعية، وتكونت لجنة التقييم من: رسمية بنت خلفان الحنشية مدير مساعد دائرة البرامج التعليمية ورئيسة اللجنة، ومحمود بن سالم العزري رئيس قسم الأنشطة التربوية، والدكتور صابر محمود الشرقاوي مشرف تربية خاصة، والدكتور ناصر بن محمد العوفي باحث تربوي، وابتسام بنت منصور التوبية مشرفة أولى إرشاد اجتماعي، وعمر بن خلف الهنائي مشرف إرشاد نفسي.

ويترأس لجنة تقييم المبادرات العلمية والتقنية الوليد بن خالد السليماني مدير دائرة تقنية المعلومات، وسيف بن عبدالله الهاشمي المدير المساعد للدائرة للأنظمة الرقمية، وعدد من المشرفين وإخصائيي نظم المعلومات.

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