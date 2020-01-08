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فريق جائزة "شل" يلتقى بإدارات مدارس "تعليمية الوسطى"

الأربعاء 08 يناير 2020 08:05 م بتوقيت مسقط

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هيماء - محفوظ الشيباني

التقى الفريق المحلي لمسابقة السلامة على الطريق "شل" بمحافظة الوسطى -برئاسة علي البوسعيدي مدير مساعد بدائرة تنمية الموارد البشرية، وبحضور أعضاء الفريق- بإدارات المدارس لاستعراض الجهود التي يبذلها الفريق في تذليل التحديات التي تعتري تطبيق المدارس لأدوات المسابقة.

وناقش الفريق الدليلَ الاسترشاديَّ للجائزة للتأكيد على أهمية استكمال التسجيل في موقع الجائزة، ورفع كافة الأعمال المنجزة.

واستعرضت المدارس أهم أنشطتها ومشاريعها التي تتصف بالاستدامة وخدمة المجتمع المحلي، ونشر ثقافة الوعي المروري للطلاب والمجتمع، وعرض خططهم الإعلامية، والتوثيق لكافة المناشط المنفذة للجائزة، وقد اطمأن الفريق على جاهزية المدارس للمراحل المقبلة.

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