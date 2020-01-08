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مديرة "تعليمية البريمي" تطلع على برامج جمعية المرأة العمانية

الأربعاء 08 يناير 2020 08:04 م بتوقيت مسقط

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البريمي - سيف المعمري

اطَّلعت الدكتورة فتحية بنت خلفان بن سليمان السدية المديرة العامة للتربية والتعليم بمحافظة البريمي، وأعضاء فريق عمل تعزيز روح الوعي بأهمية التربية القيمية والممارسات العلمية والعملية لمفاهيم المواطنة، على تاريخ جمعية المرأة العُمانية، وأهدافها، وأهم المشاريع الخيرية والتطوعية التي نفذتها خلال السنوات الماضية، وإحصائيات الورش والدورات وعدد المستفيدين منها.

وتجولت السدية وأعضاء الفريق بالمعرض التراثي، والذي حَوَى عددا من نتاجات المشاركات في بعض الدورات والورش التدريبية، ثم الاطلاع على الدورة القائمة في المَرْسَم الحر بالجمعية، ومن ثم التعرف على أبرز المناشط والفعاليات التي يقدمها المرسم، والتي تسهم في غرس القيم الحميدة وتوظيف الفن لتعزيز مفاهيم المواطنة.

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