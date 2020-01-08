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معرض لـ 13 شركة من مختلف القطاعات التجارية

"غرفة جنوب الباطنة" تنظم ملتقى الابتكار للمشاريع الريادية

الأربعاء 08 يناير 2020 08:00 م بتوقيت مسقط

"غرفة جنوب الباطنة" تنظم ملتقى الابتكار للمشاريع الريادية

 

الرستاق - طالب المقبالي

نظم فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة جنوب الباطنة ممثلا في لجنة صاحبات الأعمال ملتقى الابتكار للمشاريع الريادية، تحت رعاية الشيخ راشد بن عامر المصلحي نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان للشؤون الإدارية والمالية. وشارك في الملتقى عدد من الجهات ذات العلاقة إلى جانب عدد من صاحبات الأعمال‪.

وأوضح المهندس حمود بن سالم السعدي رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة جنوب الباطنة أن ملتقى الابتكار للمشاريع الريادية يهدف إلى مناقشة قضايا الابتكار والمشاريع الريادية. ويأتي الملتقى بتنظيم من لجنة صاحبات الأعمال بفرع الغرفة لمناقشة أهمية الابتكار وما له من دور أساسي في خلق قيمة مضافة تساهم في إنجاح المشاريع الريادية‪.

وأكدت فاطمة بنت جميل بن حمود الشبيبية رئيسة لجنة صاحبات الأعمال بالفرع أن الابتكار هو الأساس والمحرك الأول لتأسيس المشاريع الريادية سواء كان الابتكار في بناء نموذج عمل مختلف قابل للنمو بشكل سريع، أو أن يتمثل في حل مشكلة حقيقية قائمة ويؤدي إلى قيمة حقيقية في السوق أو بتطوير شيء قائم ولكنه يقدم بشكل مختلف من هذا المنطلق جاءت فكرة الملتقى تشجيعاً للابتكار في المشاريع التجارية.

وتضمن ملتقى الابتكار للمشاريع الريادية استعراض عدد من أوراق العمل في محاور متعلقة بالابتكار وريادة الأعمال؛ قدمها كل من ‪عيسى بن سالم البلوشي مستشار ومدرب في العلوم الإدارية ومدير عام شركة ركن الخبراء للتجارة، ومها بنت محمد البلوشية المديرة العامة لبرنامج تكوين الاستثماري بالصندوق العُماني للتكنولوجيا، وعلي بن حمد بن سيف المعمري رئيس قسم الرقابة على حقوق الملكية الفكرية بدائرة الملكية الفكرية في وزارة التجارة والصناعة ليستعرض ورقة عمل حول حماية الملكية الفكرية، إلى جانب استعراض تجارب ريادية لمشاريع لجنة صاحبات الأعمال بمحافظة جنوب الباطنة ومنها مشروع لؤلؤة للضيافة، وصالة وسن للرشاقة واللياقة، كما صاحب الملتقى معرض لحوالي 13 شركة من مختلف القطاعات التجارية.

وناقشت أوراق ملتقى الابتكار للمشاريع الريادية أساليب تمكين رواد ورائدات الأعمال المبتدئين من توظيف قدراتهم لتحليل أفكارهم التجارية وتطبيق الأساليب الحديثة في عالم ريادة الأعمال، إضافة إلى إبراز نماذج لمشاريع عُمانية شابة رائدة في مختلف القطاعات تمكن الصندوق الوطني للتكنولوجيا من دعمها وتطويرها لتحقق معدلات نمو عالمية، كما استعرض الملتقى ورقة عمل حول الحقوق القانونية لذوي المشاريع المبتكرة وكيفية حماية حقوق هذه الابتكارات من خلال التعرف على طبيعة حقوقهم الفكرية والحصول على براءة اختراع تجنباً لسرقة أفكارهم‪.

 

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