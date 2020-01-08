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بدعم وتمويل من "العمانية للغاز المسال"

تدشين حزمة جديدة لتوسعة طرق قرية ميبام في صور

الأربعاء 08 يناير 2020 07:40 م بتوقيت مسقط

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صور- العمانية

 

شهدت قرية ميبام بنيابة طيوي التابعة لولاية صور أمس الاحتفال بتدشين الحزمة الثالثة من مشروع توسعة الطرق الجبلية بقرى النيابة من خلال تزويدها ومُعالجتها بالخرسانات المكونة من الحجارة والإسمنت بدعم وتمويل من المؤسسة التنموية بالشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال.

ورعى حفل التدشين سعادة الشيخ صقر بن سلطان الشكيلي والي صور، حيث تم تقديم عرض شامل لمراحل المشروع والمواصفات الفنية والأطوال الإجمالية للطرق المعالجة وسمك الخرسانة الإسمنتية مع عمل حمايات جانبية على كلا الجانبين لضمان ديمومتها وعدم انجرافها بعوامل الأودية والشعاب.

وقال منير بن أحمد العلوي مدير دائرة الطرق بمحافظة جنوب الشرقية إن المشروع يهدف إلى معالجة الطرق الجبلية التي تتسم بالوعورة في القرى الجبلية بنيابة طيوي حيث قللت هذه الأعمال الأعباء والمشاق التي كان يُواجهها مستخدمو الطرق المستهدفة الذين يقطنون في الأماكن والقرى الواقعة على هذه الطرق.

وحضر حفل التدشين السيد طارق بن محمود البوسعيدي نائب والي صور بنيابة طيوي والشيخ خالد بن عبدالله المسن الرئيس التنفيذي للمؤسسة التنموية بالشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال وعدد من مسؤولي الشركة ومسؤولون من المصالح الحكومية بولاية صور.

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