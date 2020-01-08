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"غرفة الظاهرة" تعتمد برنامج ملتقى ضنك الاقتصادي

الأربعاء 08 يناير 2020 07:39 م بتوقيت مسقط

"غرفة الظاهرة" تعتمد برنامج ملتقى ضنك الاقتصادي

عبري - العمانية

 

اعتمد فرع غُرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة الظاهرة البرنامج المتكامل لملتقى ضنك الاقتصادي٢٠٢٠، والذي ينطلق في الثالث والعشرين من الشهر الجاري وعلى مدار عشرة أيام.

ويشتمل الملتقى على 9 أركان تتمثل في عروض المنتجات الوطنية والابتكارات والصناعات الحرفية والمسرح والصور والمطبخ الشعبي والخيمة البدوية والأسر المُنتجة. كما يشهد الملتقى توقيع مذكرة تعاون بين فرع الغرفة بالمحافظة وشركة دليل للنفط لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وطرح مبادرة شركة سيح السرية لفرص التدريب المقرونة بالتشغيل.

وأوضح سيف بن سعيد البادي رئيس فرع الغرفة بمحافظة الظاهرة أن الملتقى يهدف إلى إبراز الجوانب الاقتصادية والسياحية والتراثية والتسويقية التي تتمتع بها ولاية ضنك، مشيرًا إلى ندوات الفرص الاستثمارية التي سيجري تقديمها من قبل العديد من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص إلى جانب الدورات التدريبية لرواد الأعمال وحلقات العمل التي ستكون حاضرة، كما سيتضمن الملتقى مشاركة "مزون" و"نماء" والمركز الوطني للأعمال وخزائن، إلى جانب مشاركة وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه بورقة عمل عن الفرص الاستثمارية.

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