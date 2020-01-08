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انخفاض صافي الاستثمار غير العماني إلى 11 ألف ريال عماني

"مسقط 30" يخسر 3 نقاط.. و45% تراجعا بالتداولات إلى 0.584 مليون ريال

الأربعاء 08 يناير 2020 07:35 م بتوقيت مسقط

"مسقط 30" يخسر 3 نقاط.. و45% تراجعا بالتداولات إلى 0.584 مليون ريال

 

الرؤية – مريم البادية

انخفض المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية في إغلاق، أمس، إلى مستوى 3944 نقطة تقريبا؛ بخسارة 3 نقاط، بنسبة 0.099 في المئة مقارنة مستوى إغلاقه السابق. وانخفض مؤشر العائد الكلي إلى 4204 نقاط.

وشهدت جلسة أمس انخفاضا في قيم التداول إلى 0.584 مليون ريال وبنسبة انخفاض 44.8 في المئة عما كانت عليه في الجلسة السابقة، والتي وصلت خلالها إلى 1.059 مليون ريال. وانخفضت القيمة السوقية بنسبة 0.027 في المئة، وبلغت ما يقارب 18.73 مليار ريال. وبلغت قيمة شراء غير العمانيين 103 ألف ريال وبنسبة 17 في المئة من إجمالي العمليات، فيما سجّلت قيمة بيع غير العمانيين 115 ألف ريال وبنسبة 19 في المئة، وانخفض صافي الاستثمار غير العماني 11 ألف ريال عماني وبنسبة 2 في المئة.

وأغلق القطاع المالي عند مستوى 6307 نقطة منخفضا 6 نقاط وبنسبة 0.11 في المئة، فيما أغلق قطاع الصناعة عند مستوى 4220 نقطة منخفضا 22 نقطة وبنسبة تغير 0.54 في المئة. وأغلق قطاع الخدمات عند مستوى 1899 نقطة منخفضا 3 نقاط وبنسبة تغير 0.16 في المئة. وأغلق مؤشر السوق الشرعي عند مستوى 531 نقطة منخفضا نقطة وبنسبة 0.34 في المئة.

وجرى التداول أمس، على أسهم 32 شركة، ارتفعت منها 4 شركات وانخفضت 11 شركة، فيما استقرت أسعار 17 شركة، وتمّ التداول في 3,609,072 مليون سهم، بعدد صفقات 276 صفقة. وتصدر سهم المدينة للاستثمار قائمة الشركات المرتفعة وأغلق عند 0.023 ريال وبنسبة صعود 4 في المئة، فيما حلّ سهم الوطنية العمانية للهندسة في مقدمة الشركات المنخفضة وأغلق عند 0.110 ريال وبنسبة تغير 3 في المئة. واعتلى سهم بنك مسقط صدارة الأسهم المتداولة من حيث القيمة بتداولات بقيمة 197,664 ألف ريال وبنسبة 33 في المئة. وتصدر سهم الخليجية لخدمات استثمار قابضة أكثر الأسهم المتداولة من حيث العدد بتداولات بلغت 615,455 سهم وبنسبة 16 في المئة.

وبلغت قيمة شراء العمانيين 481,036 ألف ريال وبنسبة 82 في المئة من إجمالي المشتريات، وبلغ شراء الخليجيين 73,145 ألف ريال وبنسبة 12 في المئة. وبلغ شراء العرب 25,390 ريال وبنسبة 4 في المئة. فيما بلغ شراء الأجانب 4,583 ريال وبنسبة 0.78 في المئة. أمّا بالنسبة لحركة البيع فقد بلغ بيع العمانيين 469,593ريال وبنسبة 80 في المئة من إجمالي المبيعات، وبلغ بيع الخليجين 20,593 آلاف ريال وبنسبة 3 في المئة، وبلغ بيع العرب 4,880 ألف ريال وبنسبة 0.84 في المئة، فيما بلغ بيع الأجانب 89,088 ألف ريال وبنسبة 15 في المئة.

 

 

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