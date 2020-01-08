"أريج" تؤكد التزامها بسلامة منتجاتها وخلوها من الدهون المهدرجة

مسقط – الرؤية

شاركت "أريج للزيوت النباتية ومشتقاتها" في برنامج "يوم في مصنع" الذي نظمته المديرية العامة للصناعة ممثلة في دائرة التنمية الصناعية، ضمن التحضيرات لفعاليات أسبوع الصناعة 2020م الذي سيُقام خلال الفترة من 6 إلى 12 فبراير المقبل تخليدًا للزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه- إلى منطقة الرسيل الصناعية عام 1991م، وذلك بحضور المهندس سامي الساحب مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة والتي تأتي ضمن جهود الوزارة للتعريف بالصناعة العمانية.

وقدّمت سهام العامرية - تنفيذي ضبط الجودة بشركة أريج للزيوت النباتية ومشتقاتها – في الفعالية التي أقيمت في مصنع أطياب للصناعات الغذائية عرضًا أبرزت من خلاله دور الشركة في مجال سلامة وجودة الغذاء وضبط جودة الزيوت والدهون، كما قدّمت نبذة عن الشركة ومنتجاتها المنتوعة وأهدافها والابتكار وكذلك الأسواق التي تغذيها ومساهماتها في صحة المجتمع من خلال دعم البحوث الطبية بالتعاون مع الجامعات والكليات بالسلطنة، موضحة أنّ جميع منتجات الشركة خالية من الدهون المتحولة والدهون المهدرجة، كما أنّ الشركة تدعّم جميع الزيوت النباتية بفيتامينات "أ" و "د" حسب المواصفة العمانية وتوصيات من قِبل وزارة الصحة.

ويهدف برنامج "يوم في مصنع" إلى تسليط الضوء على الشركات الصناعية الناجحة لتقديم تجربتها للشركات الصناعية الأخرى للاستفادة من خبراتها في بعض المجالات.

ويشار إلى أنّ أريج للزيوت النباتية ومشتقاتها (AVOD) – هي الشركة المُصنّعة لزيت الطهي عالي الجودة والسمن النباتي والدهون المتخصصة ومنتجات الزبدة في منطقة الخليج - وهي اسم موثوق به في كل منزل عماني مع ماركات تجارية مثل المنارة وصحار والجبل الأخضر ومسقط مارجارين. وقد اختارت الشركات والعلامات التجارية متعددة الجنسيات مثل ايمبورج Emborg ويونيلفر Unilever وهاينز Heinz مستوى الجودة لدى شركة أريج للزيوت النباتية ومشتقاتها (AVOD) كمصدر لمتطلباتها في المنطقة.