"القوى العاملة" تحتفل بتخريج 698 من حملة الدبلوم المهني في 8 كليات

المحروقي: تطور ملحوظ في برامج الكليات المهنية لرفع مستوى الأداء

الخريجون: عاقدون العزم على الإسهام في بناء الوطن بكل ما نملك من معرفة

مسقط – الرؤية

احتفلت وزارة القوى العاملة ممثلة بالكليات المهنية والكلية المهنية للعلوم البحرية بتخريج الدفعة الثالثة من خريجي الدبلوم المهني والبالغ عددهم 698 خريجاً وخريجة، تحت رعاية سعادة أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة، وبحضور سعادة الدكتوة منى بنت سالم الجردانية وكيلة وزارة القوى العاملة للتعليم التقني والتدريب المهني، وعدد من أصحاب السعادة وأصحاب الفضيلة الولاه والمشايخ والرشداء وأعضاء الهيئة التدريبية والتدريسية وأولياء أمور الخريجين، وذلك في مركز عمان للمعارض والمؤتمرات.

وتوزعت أعداد الخريجين على 8 كليات مهنية في مجالات تجارية وصناعية وبحرية وزراعية، حيث تخرج من الكلية المهنية بالسيب 181خريجاً وخريجة، والكلية المهنية بصحم 71 خريجاً وخريجة، والكلية المهنية بصور69 خريجاً وخريجة، والكلية المهنية بعبري 47 خريجاً وخريجة، والكلية المهنية بشناص42 خريجاً وخريجة، والكلية المهنية بالبريمي 48خريجاً وخريجة، والكلية المهنية بصلالة 173خريجاً وخريجة، والكلية المهنية للعلوم البحرية بالخابورة 67 خريجاً وخريجة.

وقال المهندس حارب بن حارث المحروقي مدير عام التدريب المهني بوزارة القوى العاملة: سعداءَ بتخريج الدفعة الثالثة للكليات المهنية لمسار الدبلوم المهني، وقد شهدت الكليات المهنية في السنوات الأخيرة سعياً ملحوظاً نحو تطوير برامجها االمهنية ورفع مستوى الأداء في البيئة العلمية والعملية، بما يحقق له الجودة والتميّز وفيما نقدمه من خدمات ومخرجات للمجتمع بما يتوافق مع متطلبات واحتياجات سوق العمل بالسلطنة. كما أنّ الكليات المهنية من خلال مسارات التعليم والتدريب المهني كالدبلوم المهني، والتلمذة المهنية، والدورات التدريبية المهنية، ودورات تنمية المجتمع، تعمل على تهيئة أبناء هذا الوطن العزيز بمهارات تحقق الغاياتَ والطموح في كافة المسارات، وأننا نتطلع إلى استحداث تخصصات تواكب الطموح والاقتصاد.

وقال الدكتور سعيد بن مسعود كشوب مدير الكلية المهنية بصلالة: يسرني ويسعدني أن أتقدم لأبنائنا الخريجين والخريجات من حملة الدبلوم المهني بأصدق التهاني وأعذب التبريكات بمناسبة تخرجهم، ولا شك أن ما تعلموه طوال سنوات دراستهم في الكلية المهنية بصلالة سيكون خير معين لبلوغ تلك الغاية السامية الرفيعة.

وقال سليمان بن حمد الراجحي مدير الكلية المهنية بعبري: كل التهنئة لأبنائنا وبناتنا الخريجين والخريجات ممن أنهوا مقرراتهم الدراسية بنجاح وتفوق في المجالات الهندسية والدراسات التجارية بعد أن قضوا سنوات من الدراسة النظرية والتدريبات العملية خارج وداخل الكلية.

ومن جانبه قال المهندس سالم بن تعيب اليوسفي مدير الكلية المهنية للعلوم البحرية بالخابورة: يسعدني أن أهنئ الخريجين والخريجات متمنياً لهم النجاح والتوفيق في حياتهم العملية والمهنية من خلال إلتحاقهم بسوق العمل في كافة المجالات. وكم يسعدني أن أشاركهم فرحتهم وأفتخر بهم وبتميزهم وبالمستوى الذي وصلوا له من خلال دراستهم وتدريبهم في الكلية.

وعبر عادل بن محمد العيسائي المدير المساعد بالكلية المهنية بصحم عن فرحته بالتخرج، قائلا: إنه لمن دواعي سرورنا وجميع أسرة العمل في الكلية المهنية بصحم أن نجتمع اليوم للاحتفاء بكوكبة جديدة من أبنائنا الخريجين، ونخبة من طلابنا المجيدين، الذين ثابروا وإجتهدوا ومضوا في طريق العلم دون كللٍ أو ملل، متمنين لهم الاستمرار نحو ركب التعليم.

وأضاف أحمد بن علي الكلباني مدير الكلية المهنية بشناص: يسعدنا ويشرفنا أن نهنئ إخواننا وإخواتنا الخريجين والخريجات، الذين أنهوا متطلبات الدراسة في الكلية بنجاح وتميّز في مختلف التخصصات الهندسية والدراسات التجارية، ما بين التطبيق العملي والدراسة النظرية، وندعوهم لاستثمار ما تعلموه في حياتهم العلمية والعملية، وأن يكونوا عاملين منتجين متقنين لعملهم.

وقال موسى بن حمد الهادي مدير الكلية المهنية بالسيب: احتفلنا بحمد الله تعالى بتخريج فوج جديد من طلبة الكليّات المهنية ذات التأهيل الجيد للالتحاق بسوق العمل بكل كفاءة واقتدار. فيما قال ناصربن سالم المخيني مدير الكلية المهنية بصور: يطيب لنا ونحن نحتفل بتخريج أبنائنا الطلبة خريجي الكليات المهنية أن نتمنى لهم دوام التوفيق والنجاح في حياتهم العلمية، وهو الأمر الذي يتطلب منهم بذل مزيد من الجهد والمثابرة في سبيل تحقيق أهدافهم العملية.

وأضاف مدير الكلية المهنية بالبريمي راشد بن سليمان اللمكي: أهني أبناءنا الطلبة في يوم تحتفل فيه الكليات المهنية بتخريج الفوج الثالث من طلبة الدبلوم المهني، تقديرًا لما بذلوه خلال فتره الدراسة من جهد ساعدهم على اكتساب المعارف والمهارات.

وعبَّر الخريجون والخريجات عن مشاعر الفرحة بمناسبة تخرجهم؛ حيث قال محمد بن جمعة العريمي الحاصل على الدبلوم المهني في تخصص الرسم المعماري: إنّها الفرحة ترتسم على محيانا في هذا الحفل البهيج، كيف لا ونحن نقف لنقطف ولله الحمد حصاد مجهود طال لسنوات عديدة واجهنا فيها الكثير من التحديات. أشعر بالفخر والاعتزاز بأن أكون خريجا في هذا اليوم السعيد.

وقالت الخريجة هيفاء بنت خليفة البحرية الحاصلة على الدبلوم المهني تخصص البيع التخصصي والتسويق: إنّه شعور لا يوصف، تراودني مشاعر مختلطة منها الفرح والسعادة والفخر بالإنجاز، ولله الحمد تجاوزت كل الصعوبات والعقبات التي واجهتني بالجد والاجتهاد.

وعبَّرتْ الخريجة العنود بنت سعيد الصالحية الحاصلة على الدبلوم المهني تخصص كهرباء صناعي عن فرحتها قائلة: لحظة التخرجّ هي لحظة فرحٍ وسعادةٍ وفخر، ونشكر المولى القدير على توفيقه بما حققته من امتياز، فما حققته اليوم جاء نتيجة جِهدٍ وعزمٍ وإصرار للوصول إلى مستقبلٍ يماثل أحلامي رغم التحديات والصعاب.

وقالت الخريجة عائشة بنت سعيد الربيعية الحاصلة على الدبلوم المهني في تخصص الرسم المعماري: إنّه لشعور رائع أن نحصد ثمارَ جهدنا وتعبنا لسنوات، وبفضل من الله تعالى استطعت تجاوز الصعاب واستطعت الوصول إلى هذه النتيجة المشرفة. وقال الخريج يوسف بن خالد الحمداني الحاصل على الدورات التدريبية في هندسة تقنية السيارات: إنه شعور لا يوصف بالكلمات والعبارات فهذا اليوم هو يوم حصادٍ وتتويج لمشوارٍ طويلٍ حافلٍ بالجدِّ والاجتهاد والمثابرة.

كما عبَّر الخريج حمد بن سعيد القريني الحاصل على الدورات التدريبية تخصص صيانة المحركات البحرية عن فرحته قائلاً: إنَّ لحظة التخرج من أجمل اللحظات؛ فشعوري تعجز الكلمات عن وصفه؛ فهي فرحة سنوات مضت بكللها وتعبها، إنّ ما وصلت إليه اليوم هو نتيجة الإرادة والعزيمة ومضاعفة الجهد لتحقيق النجاح والتميز.