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ضمن جوائز "سجنتشر لكشري لأفضل العلامات التجارية"

تتويج بنك العز الإسلامي بجائزة أفضل بطاقة ائتمان متميزة

الأربعاء 08 يناير 2020 07:29 م بتوقيت مسقط

تتويج بنك العز الإسلامي بجائزة أفضل بطاقة ائتمان متميزة

 

مسقط - الرؤية

حصد بنك العز الإسلامي جائزة "أفضل بطاقة ائتمان متميزة"، ضمن جوائز "سجنتشر لكشري ١٠٠ لأفضل العلامات التجارية الفاخرة لعام ٢٠١٩، والتي تعد من الجوائز الإقليمية المرموقة، وتمَّ منحها خلال الحفل السنوي الذي أقامته المجلة بفندق دبليو مسقط، وتسلم الجائزة نيابة عن بنك العز الإسلامي محمود الدعالة رئيس قسم تطوير المنتجات ببنك العز الإسلامي.

وتستند بطاقات الائتمان من بنك العز الإسلامي إلى مبدأ القرض الحسن والذي يُعد مبدأ شرعيا أصيلا تستخدمه العديد من البنوك الإسلامية الرائدة في العالم لمنتج البطاقات الائتمانية لديها، وتمت المصادقة على المنتج من قبل هيئة الرقابة الشرعية ببنك العز الإسلامي والبنك المركزي العماني. ويتيح المنتج للعميل خيار دفع المبلغ الوارد في كشف الحساب كاملاً في نهاية الشهر أو تسوية المبلغ بأقساط مؤجلة بناءً على معايير الحد الأدنى للدفع.

وأصبح بإمكان عملاء بنك العز الإسلامي الاستمتاع بالمزايا والتسهيلات التي توفرها البطاقات الائتمانية التيتانيوم والبلاتينيوم التي تحمل في طياتها العديد من المزايا والخدمات التي تأتي متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، والتي تم تصميمها بأعلى معايير الجودة لتلبي كافة احتياجات العملاء.

ويُعد بنك العز أول بنك إسلامي في السلطنة يُوفر بطاقات التيتانيوم والبلاتينيوم الائتمانية وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وذلك ضمن خطط بنك العز الإسلامي في تعزيز دوره الريادي لتوفير أحدث الحلول والوسائل التكنولوجية.

وتمنح بطاقة بنك العز الإسلامي الائتمانية التيتانيوم للعملاء دخولا مجانيا لعدد القاعات الخاصة بالمطارات في كل من الإمارات العربية المتحدة والسعودية والأردن والكويت ومصر، إضافة إلى إمكانية استخدام بعض التسهيلات مثل الحصول على خدمات مجانية للإنترنت واستخدام الفاكس وقاعات المؤتمرات وغيرها من التسهيلات.

وتوفر البطاقة الائتمانية التيتانيوم الحصول على العديد من الخصومات في سلسلة من المطاعم في الشرق الأوسط وأفريقيا والحصول على خصومات بنسبة 15% عند التسوق عبر الإنترنت من موقع MARKVIP.COM  كما سوف يحصل حامل البطاقة على حماية استثنائية من الأنشطة المالية الاحتيالية.

 

 

 

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