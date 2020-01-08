بن علوي: لا وساطة عمانية بين واشنطن وطهران.. وهذا موقفنا من الأزمة

الرؤية- الوكالات

نفى معالي يوسف بن علوي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، وجود وساطة عمانية في الوقت الحالي لتخفيف التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال بن علوي في تصريحات لصحيفة "الراي" الكويتية: «لا توجد وساطة عمانية بين أميركا وإيران عقب حادث اغتيال قاسم سليماني، وأعتقد أنه لا مجال لها في الوقت الحالي».

وأضاف بن علوي أن السلطنة تحتفظ بعلاقات مهمة مع الطرفين.

وحول موقف السلطنة من الأزمة، قال: "نأمل أن تكون هناك مساحة من الوقت والزمن ليعبّر المجتمع الدولي عن رأيه إزاء مثل هذه التصرفات".

ورداً على سؤال عن الجهود العمانية لإيجاد حل في اليمن، قال بن علوي: "ليس هناك مساعٍ عُمانية أو وساطة بين المملكة العربية السعودية وجماعة أنصارالله، وكل ما يتعلق في هذا الملف لدى الأمم المتحدة".