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ضبط كميات كبير من المخدرات بمحافظة مسندم

الأربعاء 08 يناير 2020 02:37 م بتوقيت مسقط

ضبط كميات كبير من المخدرات بمحافظة مسندم

 

مسندم - الرؤية

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بقيادة شرطة محافظة مسندم بالتعاون مع شرطة خفر السواحل بولاية دبا، من ضبط (67) قالب من مخدر الحشيش يزن أكثر من (66) كيلو جراماً، إضافة إلى (24390) كبسولة من مخدر الترامدول، و(15380) كبسولة من مخدر الترايفن.

وتدعو شرطة عُمان السلطانية المواطنين والمقيمين إلى التعاون لمكافحة آفة المخدرات، وإبلاغ رجال الشرطة عن أية معلومات تُساعد في كشف مهربي ومروجي المخدرات عن طريق الاتصال على الرقم المجاني للإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية (1444) أو التوجه لأقرب مركز شرطة.

 

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